Благовещенец ушел гулять с собакой и пропал

В Благовещенске пропал Моргунов Николай Александрович 1974 года рождения. 18 апреля в 10:00 он ушел гулять с собакой из дома по адресу: улица Чайковского, 205, и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

На вид мужчине 40-45 лет, рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые короткие. Был одет в чёрную кепку, чёрную куртку, серые штаны, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур». Все, кому известно местонахождение Николая, просят сообщить по телефонам волонтеров: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75, либо по телефону полиции: 102.

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#происшествия

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Екатерина PL