Смог постепенно уходит из провинции Хэйлунцзян

Как сообщает Управление экологии провинции Хэйлунцзян, появившийся во многих регионах смог и задымление, связанные с палом травы, постепенно исчезают. Дым будет постепенно развеиваться благодаря приходу в регион похолодания и ветров.

18 апреля с 7 утра по 19 апреля 6 утра в Цицикаре, Муданьцзяне, Цзямусы, Дацине, Цзиси, Шанъяшане, Цитайхэ, Хэгане и Суйхуа был зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха в связи с палом травы и соломы, а также потеплением. По данным на 10 утра 19 апреля, в Дацине, Ичуне, Шуанъяшане и в Хэйхэ уровень загрязнения воздуха упал до среднего, при этом в Харбине по-прежнему отмечался самый высокий уровень загрязнения воздуха, а в Муданьцзяне, Цзямусы, Цитайхэ, Цзиси, Хэгане и Суйхуа отмечался критический уровень загрязнения воздуха.

Как поясняет комитет, это первый крупный пик загрязнения воздуха, который отмечается в Хэйлунцзяне с начала 2020 года.

Как отмечает ведомство, ухудшение экологической обстановки в провинции Хэйлунцзян связано с палом травы, на который власти наложили запрет в связи с пожароопасным периодом. Кроме того, в данный момент провинция Хэйлунцзян находится в зоне низкого атмосферного давления, и это тормозит циркуляцию воздуха в регионе.

Ожидается, что ситуация с качеством воздуха значительно улучшится к 12 часам 20 апреля, поскольку в регион придет холодный фронт.

Как сообщает ведомство, с 21 по 24 апреля в провинции сохранится низкий уровень загрязнения воздуха, а 25 и 26 апреля в восточных и юго-западных регионах страны вновь появится риск загрязнения воздуха в связи с установлениям антициклона над провинцией, пишет biang.ru.

Как сообщало Амур.инфо, дым из Китая добрался и до Амурской области.