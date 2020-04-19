В Белогорске из-за сильного ветра сосна рухнула на музыкальную аллею
Непогода вывела из строя музыкальную аллею в горпарке Белогорска. Из-за сильного ветра стоящее рядом дерево переломило пополам и упало аккурат на световое сооружение.
Как рассказал в своем аккаунте в Инстаграм глава города, оказались порваны не только светодиодные линии, но и стальные тросы, на которых они крепились.
«С раннего утра в городе сильный ветер, с порывами до 22 метров в секунду. В результате в горпарке пополам переломило сосну, стоящую в 10 метрах от световой аллеи и ветром бросило на нее. Порвались не только светодиодные линии, но и стальные тросы, на которых они крепились. Будем восстанавливать», – написал Станислав Мелюков в соцсети, добавив, что время на это есть, так как парк отроется не скоро из-за выявленного 19 апреля случая заболевания коронавирусом.
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Всех со Светлым Воскресением Христовым! Но само воскресенье выдалось не очень - сегодня две неприятные новости. ⠀ ⚠️С раннего утра в городе сильный ветер, с порывами до 22 м/с. В результате в горпарке пополам переломило сосну, стоящую в 10 метрах от световой аллеи и ветром бросило на нее. Порвались не только светодиодные линии, но и стальные тросы, на которых они крепились. Будем восстанавливать, тем более, что время есть - парк не скоро откроется по причине, о которой ниже. ⠀ ‼️То, что должно было случиться еще в марте, случилось только сегодня - в Белогорске первый положительный тест на коронавирус. Обращаю внимание - это только первый тест, второй, после которого ставится диагноз. проводится в Новосибирске. ⠀ Случай завозной - семья возвращалась из другого региона поездом, по линии Роспотребнадзора поступили сведения, что она контактная. По прибытию на ж/д вокзал при взаимодействии администрации и больницы их перевезли в изолятор (ранее я указывал, что там находятся трое). ⠀ Сегодня, когда пришел первый положительный анализ на одного из них, его со всеми мерами предосторожности перевезли в инфекционное отделение и поместили в изолированный бокс. Без симптомов. ⠀ Важное - в Белогорске семья ни с кем, кроме медиков, перевозивших ее с вокзала до изолятора, не контактировала. Ситуация в Белогорске под постоянным контролем штаба, пока в Белогорске официально подтвержденных случаев COVID-19 нет. ⠀ ❗️ На 19 апреля в России во всех регионах выявлено 42 853 случая COVID-2019 (+6 060), выздоровело 3 291 (+234), умерло 361 (+48). ⠀ ❗️ В Амурской области уже 16 случаев (+2): Благовещенск 13 (+2), Тында 2, Зея 1. ⠀ Надеюсь, что теперь за соблюдение всех мер предосторожности и требований областного штаба никого агитировать не придется. ⠀ Кстати, несмотря на призыв патриарха воздержаться от посещения храмов, вчера вечером около 500 человек пришли, чтобы освятить куличи... ⠀ #белогорск #амурскаяобласть #коронавирус #самоизоляция #сидимдома
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