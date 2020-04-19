В Белогорске из-за сильного ветра сосна рухнула на музыкальную аллею

Непогода вывела из строя музыкальную аллею в горпарке Белогорска. Из-за сильного ветра стоящее рядом дерево переломило пополам и упало аккурат на световое сооружение.

Как рассказал в своем аккаунте в Инстаграм глава города, оказались порваны не только светодиодные линии, но и стальные тросы, на которых они крепились.

«С раннего утра в городе сильный ветер, с порывами до 22 метров в секунду. В результате в горпарке пополам переломило сосну, стоящую в 10 метрах от световой аллеи и ветром бросило на нее. Порвались не только светодиодные линии, но и стальные тросы, на которых они крепились. Будем восстанавливать», – написал Станислав Мелюков в соцсети, добавив, что время на это есть, так как парк отроется не скоро из-за выявленного 19 апреля случая заболевания коронавирусом.