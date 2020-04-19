Еще у двоих человек в Амурской области выявили коронавирус

19 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, оба в Благовещенске. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевания эпидемиологические связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Как сообщает областное правительство, проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию.

Таким образом, по состоянию на 19 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 16 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 12 заболевших продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (13 человек), Тынды (2 человека) и Зеи (1 человек).

Кроме того, в ночь на 19 апреля госпитализировано 4 человека в Благовещенске, Зее и Белогорске с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, проводится их лабораторное тестирование.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-2019 и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. На сегодняшний день проведено 6 612 исследований, на изоляции по месту жительства находится 172 человека.

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки», – отметили в правительстве.

Там также добавили, что у четырех заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания, говорят специалисты.