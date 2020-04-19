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19апреля
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сегодня, 16:59 25

Еще у двоих человек в Амурской области выявили коронавирус

Еще у двоих человек в Амурской области выявили коронавирус
Фото: yandex.ru

19 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, оба в Благовещенске. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевания эпидемиологические связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Как сообщает областное правительство, проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию.

Таким образом, по состоянию на 19 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 16 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 12 заболевших продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (13 человек), Тынды (2 человека) и Зеи (1 человек).

Кроме того, в ночь на 19 апреля госпитализировано 4 человека в Благовещенске, Зее и Белогорске с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, проводится их лабораторное тестирование.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-2019 и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. На сегодняшний день проведено 6 612 исследований, на изоляции по месту жительства находится 172 человека.

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки», – отметили в правительстве.

Там также добавили, что у четырех заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания, говорят специалисты.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • крымчанин

    крымчанин
    2 часа назад

    Перепахать взлетную полосу в аэропорту и не будет случаев заражения,губернатор запрещает охоту а с другой стороны с молчаливого согласия завозят сотни гастарбайтеров на Свободный ,какого хрена по другим регионам народ шляется? если режим самоизоляции?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Вспышка вируса у нас, это лишь вопрос времени. Никакие меры не помогут, а лишь смягчат удар вируса. Готовимся товарищи, кто как может.

  • neverstop

    neverstop
    1 час назад

    К чему приписывают последний абзац? К тому, что скорее всего будут первые смерти от короны?

  • крымчанин

    крымчанин
    1 час назад

    Закрыть вьезд в Благовещенск и не будет случаев а для тех кто нарушает освободить места в СИЗО

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Да закройте же уже наконец то аэропорт и вокзал! А те, кому в данной ситуации так уж важно "посещение других субъектов Российской Федерации" пусть накер и сидят в этих самых субъектах!

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Снова правительство виновато. Не тот аут, который трясёт бородой по магазинам только с целью поспорить с охранниками, не бабки каждый день покупающие по луковице, не отдахальщики, которым шашлыки важнее здоровья своих детей. Вы все сами и виноваты! Не надо защищать взрослого мужика, которому жалко 23 рубля на маску и который уверен что её ему обязаны выдать, не охранники а посетители первыми должны были его пинками оттуда выгнать! А этого бородатого бездельника вообще нужно привлечь по всем возможным статьям, от 236 до 205 УК РФ.

    Когда будете родственников хоронить, вспомните вкус подгоревшего шашлыка, дешёвого пива и права всех ущемлённых на 23 рубля.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Мда, заболевшим выздоровления. А нам с вами самоизоляции

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    При чем здесь шашлыки и отдыхальщики, если все выявленные случаи, кроме второго, привозные.

    Кто-то на шашлыках заразился?

    Кто-то в магазине заразился из-за того, что маску не одел?

    Да если в магазин вирусоноситель придет, то хоть все места масками обвесьте, хоть чеснок на грудь повесьте, не поможет.

  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    Пишут выявили сегодня, а в статистику зашли за вчерашнее число, и так уже не первый раз. Интересно...

  • mix23

    mix23
    1 час назад

    Этих залетунов нужно изолировать после самолета на пару недель где-нибудь за городои, тогда и шляться по стране привозя эту заразу сюда желающих будет меньше

  • Karagach

    Karagach
    1 час назад

    ВикторияUПишут выявили сегодня, а в статистику зашли за вчерашнее число, и так уже не первый раз. Интересно...


    Потому что наше сегодня продает под статистику вчерашнего дня так как отчёт идёт по МСК времени с 10:00 до 10:00, или по нашему с 16:00 до 16:00

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Gorojanka

    При чем здесь шашлыки и отдыхальщики, если все выявленные случаи, кроме второго, привозные. Кто-то на шашлыках заразился? Кто-то в магазине заразился из-за того, что маску не одел? Да если в магазин вирусоноситель придет, то хоть все места масками обвесьте, хоть чеснок на грудь повесьте, не поможет.



    Вы сами себе противоречите. Да, я и не пытался кого-то вразумить, наш народ сам виноват во всех своих бедах и этого даже не понимает. Маски не спасают, а только уменьшают вероятность заражения, именно поэтому не надо лазить где попало и тем более без острой необходимости. Они привезли - вы растащили. Ваш мангальщик может быть простым переносчиком и кашлянёт пару раз, а недомогание спишет на похмелье, а вот ваши дети или родители покойно подцепят и потом винить вы будете не свой выбор маринада и марку пивного напитка, а правительство которое что-то там кому-то там недозапретила, а кому-то перезапретило.

    На вас и таких как вы мерзко смотреть. Поставьте нам лучшее правительство в галактике и такие как вы всё обгадят своими средневеково-тюремными понятиями.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    По-моему сейчас спокойнее принять ситуацию и довериться властям. Нервы крепче и здоровее будешь.

  • БАКС

    БАКС
    1 час назад

    Для тех кто пытается высказаться за закрытие Аэропорта..Аэропорт является объектом Федерального значения..на местном уровне его закрыть не возможно..так же как и трассы Федерального значения...Все постановления Губернатора носят рекомендательный характер и данные постановления (самоизоляция,обеспечения мелкого бизнеса по мерам профилактики с вирусом) не должны противоречить ФЗ,ФКЗ,Конституции РФ. Все остальные объекты Федерального значения не входят в компетенцию губернатора и должно решаться на Федеральном уровне...А ваш шашлык ни кому не мешает,если вы находитесь на улице с семьей с которой и проживаете в одной квартире не контактируя с другими людьми...Маска использоваться должна только в общественных местах где большое скопление народа..На улицах лучше дышать воздухом,а не бегать и пугать собак))) Наше правительство сегодня заявило,что у них все под контролем!!!! Только интересно вирус об этом в курсе? )))

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    ВАСИЛИЙ ВЫ ГУБЕРНАТОР? ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗОЛИРОВАТЬ ВСЕХ ПРИЛЕТАЮЩИХ? Даже если он прилител в читу и поехал на машине вам должно быть известно об этом!! ЕСЛИ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ от ТУРИСТОВ из МОСКВЫ! Вы должны уйти и уйти должны все Депутаты ЕДРО! Вы слабые вы ни слова не можете сказать богатым которые владеют авиацией и аэропортами.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    ВАСИЛИЙ ВЫ ГУБЕРНАТОР? ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗОЛИРОВАТЬ ВСЕХ ПРИЛЕТАЮЩИХ? Даже если он прилител в читу и поехал на машине вам должно быть известно об этом!! ЕСЛИ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ от ТУРИСТОВ из МОСКВЫ! Вы должны уйти и уйти должны все Депутаты ЕДРО! Вы слабые вы ни слова не можете сказать богатым которые владеют авиацией и аэропортами.

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    50 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    49 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • Британский чай

    Британский чай
    49 минут назад

    Нет мне просто интересно почемубы не объявить карантин хотя бы в Благовещенске но нашим властям пофиг что в Благовещенске достаточно много зарожоных

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 минуты назад

    Интересно, Усть-Ивановка и психдиспансеры готовы к увеличению потока истеричных пациентов?

    А-то получится, что об одном позаботились, а об остальном, ну как всегда...

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