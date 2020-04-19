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19апреля
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сегодня, 16:46 22

«Всё будет хорошо с Божьей помощью»: Владимир Путин обратился к россиянам

«Всё будет хорошо с Божьей помощью»: Владимир Путин обратился к россиянам
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой в видеообращении. Президент отметил, что в этом году празднование проходит в условиях вынужденных ограничений и заключил, что страна достойно пройдет через посланные испытания. Амур.инфо публикует само обращение главы государства и его расшифровку.

«Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире – коронавирусной инфекции.

Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.

Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.

Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой. Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания.

А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни. У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы».

Просмотров всего: 1594

#коронавирус #праздники #религия #российская власть

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Комментарии
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  • Goldlord

    Goldlord
    1 час назад

    чё снова налоги поднимут?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Что он такой довольный тут!?

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    55 минут назад

    не уточнил у кого?

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    "Работаем при этом на опережение".

    Свыше шести тысяч подтвержденных за сутки

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Goldlord

    чё снова налоги поднимут?



    Однозначно!



    Амур.инфо публикует само обращение главы государства и его расшифровку.



    Т.е. ВВП настолько запутанно вещает, что его ещё и расшифровывать надо? О_О

  • retrogr

    retrogr
    41 минута назад

    зашкерился

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    37 минут назад

    Выглядит как издевательство над народом.

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    retrogr

    зашкерился



    https://www.youtube.com/watch?v=m8BX8B-iuZk

  • anschutka

    anschutka
    32 минуты назад

    На помощь самого Путина, очевидно, рассчитывать не стоит :)

  • OT

    OT
    28 минут назад

    Насилие не является необходимым ограничением. Объявлен карантин с изоляцией, а не ЧС с изоляцией. Про какие необходимые ограничения речь?

  • anschutka

    anschutka
    27 минут назад

    Oldlord
    Goldlord

    чё снова налоги поднимут?



    Однозначно!



    Амур.инфо публикует само обращение главы государства и его расшифровку.



    Т.е. ВВП настолько запутанно вещает, что его ещё и расшифровывать надо? О_О


    Имеется ввиду текстовая расшифровка - перевод видео в текст.

  • Pokemosh

    Pokemosh
    25 минут назад

    то есть на себя и правительство он уже и не рассчитывает

  • Нур

    Нур
    24 минуты назад

    На бога надейся, а сам не плошай).

    Тут на 24 канале недавно один главный врач вещал, что у него в больнице есть все необходимое "слава богу".

    Видимо все разным богам молятся, у одних есть, у других нет....

  • Мизинец

    Мизинец
    22 минуты назад

    Это крайний намек на то, что людям только на бога надеятся.

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    anschutka

    Oldlord

    Goldlord

    чё снова налоги поднимут?



    Однозначно!



    Амур.инфо публикует само обращение главы государства и его расшифровку.



    Т.е. ВВП настолько запутанно вещает, что его ещё и расшифровывать надо? О_О



    Имеется ввиду текстовая расшифровка - перевод видео в текст.


    Конечно!

    Но фраза «Всё будет хорошо с Божьей помощью» должна быть тоже расшифрована! )

    Хотя, тут и без перевода понятно, что на Правительство у Гаранта надежды нет!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    10 минут назад

    bayan-spamЧто он такой довольный тут!?


    В чайнике кагор

  • Мизинец

    Мизинец
    9 минут назад

    https://youtu.be/m57KW1eyvqU - кто ещё не смотрел спортивного комментатора Уткина, там за одну минуту весь расклад. От которого у соловья случилась истерика и теперь за ихним конфликтом наблюдают все, кому нечего делать на самоизоляции)

  • Терминатор

    Терминатор
    8 минут назад

    Трона ему не хватает! Смутное время!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 минут назад

    Вообщем запасайтесь патронами и идите назад к природе

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    За сутки в России зарегистрировано 6 060 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. 43 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране уже 42 853 заболевших.

    Кроме того, скончались 48 человек. Всего умерших 361 пациент, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции,.

    При этом выписано по выздоровлению 234 человека. Теперь выздоровевших 3291 человека.

    https://www.mk.ru/incident/2020/04/19/v-rossii-za-sutki-zafiksirovali-bolee-6-tysyach-sluchaev-koronavirusa.html

  • Гортензия28

    Гортензия28
    3 минуты назад

    Мизинецhttps://youtu.be/m57KW1eyvqU - кто ещё не смотрел спортивного комментатора Уткина, там за одну минуту весь расклад. От которого у соловья случилась истерика и теперь за ихним конфликтом наблюдают все, кому нечего делать на самоизоляции)


    )) На кой это государство? А какое тогда? Как это говорили... Остановите планету, я сойду)) Уткин мне нравится

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