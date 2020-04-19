«Всё будет хорошо с Божьей помощью»: Владимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой в видеообращении. Президент отметил, что в этом году празднование проходит в условиях вынужденных ограничений и заключил, что страна достойно пройдет через посланные испытания. Амур.инфо публикует само обращение главы государства и его расшифровку.

«Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире – коронавирусной инфекции.

Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.

Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.

Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой. Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания.

А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни. У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы».