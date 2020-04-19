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19апреля
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сегодня, 16:15 0

Дождь, снег, ветер: 20 апреля принесет циклон в Амурскую область

20 апреля в Амурской области будет облачно, на севере с прояснениями. Ожидаются осадки, местами сильные – по северным районам преимущественно в виде снега и мокрого снега, по южным районам в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду. Температура ночью по северу составит минус 5…10 градусов, местами будет минус 10…15, по югу – от нуля до минус 5, местами – от нуля до плюс 5. Днем по северу термометры покажут минус 1…6, по югу будет от минус 2 до плюс 3, местами температура составит плюс 5…10.

В Благовещенске в этот день облачно, ожидаются осадки, днем временами будут сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4, днем – от нуля до минус 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.

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