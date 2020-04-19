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Традиционную акцию «Вальс Победы» проведут дистанционно

Традиционную акцию «Вальс Победы» проведут дистанционно

Несмотря на то, что в этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией, многие массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы, переносятся на более поздний срок, благовещенцы активно готовятся к празднику. В частности, к проведению Всероссийской акции «Вальс Победы». Ее проведут 8 мая в дистанционном формате.

Так, к участию в акции готовятся около 1 200 воспитанников благовещенского лицея № 6. Как рассказала исполняющий обязанности директора лицея Светлана Офицеренко, для того, чтобы как следует подготовиться к столь масштабному мероприятию, оттачивать танцевальные движения ребята начали еще в сентябре.

«К 75-летию Великой Победы в нашем лицее начали готовиться с начала учебного года. Обучающие видеоролики также стали записывать еще в сентябре. В этом году мы планируем, чтобы в Вальсе Победы приняли участие более тысячи наших воспитанников, тогда как в прошлом году мы выставляли только 900. Это огромная работа — подготовить столько учеников, тем более, что есть ребята, кто впервые осваивает танец», — пояснила Светлана Валентиновна.

«Проведение такого мероприятия в режиме онлайн для нас новый и интересный опыт, и мы сделаем все возможное, чтобы оно прошло наилучшим образом», — подчеркнула Светлана Офицеренко.

Традиционно в Благовещенске к всероссийской акции присоединяются не только лицеисты, но также кадеты, учащиеся пограничных классов. Стать участником «Вальса Победы» могут все желающие, сообщает мэрия города.

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#праздники

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    21 минута назад

    чушь какая, перенести нужно!

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