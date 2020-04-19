Полицейские в Приамурье составляют протоколы в отношении бизнесменов-нарушителей эпидрежима

Полицейские в Амурской области проверяют, как предприниматели соблюдают санитарно-эпидемиологический режим. Речь идет о предприятиях, которым с 13 апреля разрешили возобновить работу в условиях пандемии. В отношении ряда бизнесменов уже составлены протоколы об административном правонарушении.

В соответствии с постановлением правительства Амурской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 27 января 2020 года на территории региона действует режим повышенной готовности, в рамках которого введены ограничения как для граждан, так и для организаций. Некоторые предприятия вынуждены были приостановить свою деятельность. Тем, кому в итоге работу разрешили возобновить, должны соблюдать эпидрежим.

Сотрудники полиции проводят рейды по данным объектам с целью выявления и пресечения нарушений правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также информирования работников и посетителей этих организаций о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции. Кроме того, полицейские контролируют наличие журналов, в которых должны быть проставлены отметки, в какое время проводилась уборка и дезинфекция помещения.

Только за один день в Благовещенске и Благовещенском районе проверили более 100 объектов, это продуктовые и продовольственные магазины, супермаркеты, торговые и бизнес центры.

За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, в отношении ряда индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций и торговых объектов составлены протоколы об административном правонарушении. Подобные правонарушения полицейские выявили и в других населённых пунктах области. Составленные административные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Стражи правопорядка призывают амурчан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности – соблюдать режим повышенной готовности, без необходимости не выходить из дома.

УМВД напоминает, что согласно части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

При наступлении последствий в виде причинения вреда здоровью человека или имуществу в результате данного нарушения ответственность будет более строгой. Так, в соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 для граждан размер штрафа увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. Должностных лиц ожидает наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, сообщает амурское управление МВД.