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19апреля
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сегодня, 13:52 2

Благовещенские парки готовятся к новому сезону

Благовещенские парки готовятся к новому сезону
Фото: admblag.ru

В Благовещенске Городской и Первомайский парки ведут активную подготовку к открытию летнего сезона. На данный момент готовность к новому сезону составляет порядка 80 %.

Сейчас в обоих парках заканчивают убирать листву, траву и мусор. Проводится декоративная обрезка деревьев и кустарников. Кроме того, в соответствии с правилами содержания зеленых насаждений рабочие ведут санитарную обрезку аварийных деревьев, которые угрожают жизни и здоровью посетителей. Спиливание сухих и больных деревьев и веток осуществляется для снижения риска повреждения стволов при сильном ветре.

Особое внимание уделяется подготовке аттракционов. В настоящее время сотрудники производят плановые ремонтные работы, обновляют и подкрашивают конструкции. Аттракционы готовы на 95 %, осталось пройти технические проверки и получить разрешения на эксплуатацию.

Также в парках идет мелкий ремонт, покраска лавочек и урн, приводятся в порядок дорожки. Разрабатывается и план культурно-массовых мероприятий, которые пройдут летом для благовещенцев разных возрастов. В парки заезжают арендаторы для подготовки своего оборудования к открытию.

«В этом году мы продолжим сотрудничество с конноспортивным клубом "Аллюр", который курирует наш зоопарк. Также будем сотрудничать с детскими домами. Договорились с предпринимателями провести благотворительные акции, чтобы наши ребята из детских домов могли бесплатно покататься на всех аттракционах парка», – рассказал директор МП «Городской парк культуры и отдыха» Рустам Ямашев.

В Городском и Первомайском парках до 25 апреля планируется провести акарицидную обработку от клещей. Откроются парки после снятия всех ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Пока карантин снимут клещи сдохнут

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    Рустам молодец. Удачи тебе!

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