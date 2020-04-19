В Приамурье в ДТП с переворотом пострадал человек (фото)

Фото: instagram.com/zeiskieogni

19 апреля в Амурской области произошло ДТП, в котором пострадал человек. Участником аварии стал один автомобиль – Chevrolet Niva.

Так, в 11:30 на 1 381 километре федеральной автодороги «Амур», в двух километрах от развилки на село Желтоярово, водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и «вылетел» с трассы. «Нива» перевернулась, водитель машины получил травмы. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и медики, сообщает в Инстаграме издание «Зейские огни».