В Благовещенске начали ремонтировать бронекатер на набережной Амура

Фото: admblag.ru

Рабочие провели подготовительную отчистку объекта и восстановили поврежденные элементы катера. Сейчас ведется покраска бронекатера.

Помимо самого объекта, ремонтные работы требуются и постаменту, на котором он установлен. Его также предварительно зачистят, трещины будут шпаклевать, а после полного высыхания покрасят.

В этом году на весь комплекс ремонтных работ из местного бюджета выделено почти 300 тысяч рублей. Завершить ремонт бронекатера планируется до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Управление культуры мэрии убедительно просит горожан и гостей города относиться к бронекатеру, который является объектом, увековечивающим память о событиях и людях, принявших участие в Великой Отечественной войне и войне против японских милитаристов, с должным уважением. Подчеркивается, что бронекатер – это не развлекательный аттракцион для детей, подростков и взрослых.