Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 0

В Благовещенске начали ремонтировать бронекатер на набережной Амура

В Благовещенске начали ремонтировать бронекатер на набережной Амура
Фото: admblag.ru

На речном артиллерийском катере, расположенном в Благовещенске на набережной реки Амур, стартовали текущие ремонтные работы. Косметический ремонт этому памятнику требуется ежегодно.

Рабочие провели подготовительную отчистку объекта и восстановили поврежденные элементы катера. Сейчас ведется покраска бронекатера.

Помимо самого объекта, ремонтные работы требуются и постаменту, на котором он установлен. Его также предварительно зачистят, трещины будут шпаклевать, а после полного высыхания покрасят.

В этом году на весь комплекс ремонтных работ из местного бюджета выделено почти 300 тысяч рублей. Завершить ремонт бронекатера планируется до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Управление культуры мэрии убедительно просит горожан и гостей города относиться к бронекатеру, который является объектом, увековечивающим память о событиях и людях, принявших участие в Великой Отечественной войне и войне против японских милитаристов, с должным уважением. Подчеркивается, что бронекатер – это не развлекательный аттракцион для детей, подростков и взрослых.

Просмотров всего: 54

#память

распечатать


Общество 2

Для благовещенцев проведут виртуальные экскурсии в преддверии Дня Победы

Происшествия 1

Благовещенская свалка могильных табличек заинтересовала официальные органы
Культура 1

Куприяновский музей приглашает в виртуальный тур
Происшествия 10

Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь