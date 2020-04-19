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19апреля
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сегодня, 12:32 5

Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного

Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного
Фото: архив Амур.инфо

Россия модернизирует разгонный блок «Фрегат» с целью повышения его конкурентоспособности на коммерческом рынке. Об этом рассказал гендиректор НПО Лавочкина (входит в Роскосмос) Владимир Колмыков.

Испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» состоятся при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-3 с космодрома Восточный в 2021 году. «Фрегат» используется в составе ракет-носителей «Союз-2».

«С целью увеличения надежности нашего разгонного блока, повышения его конкурентоспособности (снижения цены для заказчика), улучшения эксплуатационных характеристик будут выполнены работы по модернизации системы управления в части исключения наиболее критичных элементов и объединения аппаратуры системы управления в один моноблок (в настоящее время их два), модернизации телеметрических систем в части замены иностранных электронных компонентов отечественными», – цитирует Колмыкова РИА Новости.

По его словам, за счет реализации данных операций масса незаправленного разгонного блока снизится приблизительно на 30 килограммов.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Забаненный

    Забаненный
    38 минут назад

    Рогозин прилетая сюда, на вертолёте сделать пару фоточек для фейсбука прокатал пару лярдов народных денег. Выгоните этого инстаграмщика с ейным сыном. Экономия будет космическая.

  • retrogr

    retrogr
    36 минут назад

    приходится расценки снижать,конкуренция как и с нефтью,маск там вроде на 30% скинул тариф

  • ay

    ay
    36 минут назад



    Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного



    Батут?

  • lev4ik

    lev4ik
    28 минут назад

    С целью увеличения надёжности сделать из двух блоков один и заменить импортную электронику отечественной.Иконку пришпилить не забудьте,плиз!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    25 минут назад

    Нет, не батут, всех кто хоть копейку украл при строительстве или эксплуатации космодрома, на пожизненное в Билибино без права переписки и свиданий с полной конфискацией всего имущества у самого негодяя и его родственников по 7-е колено, вот тогда ни одна мразь не захочет участвовать в воровстве народных достояний! P.S. аналогично поступать и со "слугами народа"....

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