Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного

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Россия модернизирует разгонный блок «Фрегат» с целью повышения его конкурентоспособности на коммерческом рынке. Об этом рассказал гендиректор НПО Лавочкина (входит в Роскосмос) Владимир Колмыков.

Испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» состоятся при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-3 с космодрома Восточный в 2021 году. «Фрегат» используется в составе ракет-носителей «Союз-2».

«С целью увеличения надежности нашего разгонного блока, повышения его конкурентоспособности (снижения цены для заказчика), улучшения эксплуатационных характеристик будут выполнены работы по модернизации системы управления в части исключения наиболее критичных элементов и объединения аппаратуры системы управления в один моноблок (в настоящее время их два), модернизации телеметрических систем в части замены иностранных электронных компонентов отечественными», – цитирует Колмыкова РИА Новости.

По его словам, за счет реализации данных операций масса незаправленного разгонного блока снизится приблизительно на 30 килограммов.