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19апреля
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Палы охватили в Приамурье более 1 100 гектаров

Палы охватили в Приамурье более 1 100 гектаров
Фото: архив Амур.инфо

За минувшие сутки, 18 апреля, в Амурской области зарегистрировано 54 пала. Они охватили территорию в общей сложности в более чем 1 100 гектаров.

Палы регистрировались в Магдагачинском, Шимановском, Михайловском, Благовещенском, Белогорском, Завитинском, Бурейском, Ивановском, Зейском, Константиновском и Тамбовском районах, в городах Благовещенске, Райчихинске, Белогорске, Завитинске, Шимановске, Свободном, Зее и поселке Прогресс. Все возгорания были ликвидированы. В тушении было задействовано 323 человека личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 80 единиц техники.

Крупный пал был зарегистрирован в Белогорском районе. Сухая трава горела на окраине села Заречного. В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательных частей № 4 Белогорска и № 20 Возжаевки, а также добровольной пожарной дружины Заречного. С огнем пожарные боролись около восьми часов, осложнял работу подразделений порывистый ветер. Площадь горения сухостоя составила около 400 гектаров. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта.

Еще один крупный пал был ликвидирован в районе 15 километра Новотроицкого шоссе Благовещенского района на площади около 50 гектаров.

С начала пожароопасного периода в Приамурье потушено 712 загораний сухой растительности на площади более 11 800 гектаров, в тушении которых было задействовано 4 780 человек и 1 240 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Измеряли ли в Благовещенске уровень загрязнения воздуха,компетентные органы?Какой уровень?Где можно посмотреть?Дома батареи--огонь,топят как зимой,батареи старые,окна не открыть,вонь идет,хотя надо проветривать ,советуют,в период пандемии.

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