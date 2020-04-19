СМИ: Приамурье рискует остаться без «мусорного» оператора

Операторы по обращению с отходами в 20 регионах России могут прекратить работу в ближайшее время из-за финансовых проблем. Об этом говорится в документах Российского экологического оператора (РЭО).

«Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020», – цитирует документы РИА Новости.

Отмечается, что, согласно этим данным, рискуют остаться без региональных операторов Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Алтай, Вологодская, Кемеровская, Орловская, Магаданская, Псковская, Амурская области, Хакасия, Новосибирская, Смоленская области, Ингушетия, Костромская область, Карачаево-Черкесия и Алтайский край.

Как ранее уточняли в РЭО, основная проблема региональных операторов связана с тем, что на 20 % вырос объем мусора от жилых домов, а собираемость платежей упала до 80 %, а в ближайшее время снизится до 60 %.

Правительство собирается компенсировать 20 % выручки региональных операторов, чтобы спасти их от банкротства.