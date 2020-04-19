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19апреля
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сегодня, 11:15 8

СМИ: Приамурье рискует остаться без «мусорного» оператора

СМИ: Приамурье рискует остаться без «мусорного» оператора
Фото: pixabay.com

Операторы по обращению с отходами в 20 регионах России могут прекратить работу в ближайшее время из-за финансовых проблем. Об этом говорится в документах Российского экологического оператора (РЭО).

«Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020», – цитирует документы РИА Новости.

Отмечается, что, согласно этим данным, рискуют остаться без региональных операторов Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Алтай, Вологодская, Кемеровская, Орловская, Магаданская, Псковская, Амурская области, Хакасия, Новосибирская, Смоленская области, Ингушетия, Костромская область, Карачаево-Черкесия и Алтайский край.

Как ранее уточняли в РЭО, основная проблема региональных операторов связана с тем, что на 20 % вырос объем мусора от жилых домов, а собираемость платежей упала до 80 %, а в ближайшее время снизится до 60 %.

Правительство собирается компенсировать 20 % выручки региональных операторов, чтобы спасти их от банкротства.

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#мусор

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Убери их,и плату из квитанций,и сделайте как было.Вот когда настроите мусороперерабатывающие заводы,вот тогда может и пригодятся ЭТИ ОПЕРАТОРЫ,собирающие деньги с населения,я пишу об Амурской области.

  • in essence

    in essence
    1 час назад

    Бред. Оплата раз в месяц, происходящие события три недели и уже какая то собираемость и вдруг упала когда срок оплаты не подошел.

    Ну и что это, очередной грабешь из казны под шумок

  • in essence

    in essence
    59 минут назад

    АИ прежде чем нести эту чушь в массы проработайте математическую модель происходящего

    ШАРЛАТАНЫ

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    in essence

    Бред. Оплата раз в месяц, происходящие события три недели и уже какая то собираемость и вдруг упала когда срок оплаты не подошел. Ну и что это, очередной грабешь из казны под шумок



    + много "жульё"

  • Анеле

    Анеле
    49 минут назад

    Это кто банкротится???

    Сынок Семенова или Киевская???

    Ахаха)))))))

    Ну не порите чушь!!!!!!

  • Kats

    Kats
    46 минут назад

    Операторы сами не заинтересованы в оплате! Полгода долбила их, что не приносят квитанции на оплату в Чигирях. 4 раза обещали взять на контроль. Итог, вся улица не платит с августа 2019 года, т.к. нет квитанций. Предлагают бабулям сгонять в город за бумажкой. По электронке чтобы получать нужно паспортные данные и всю поднаготную, как будто мы кредит берем! Так что сами они виноваты!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    30 минут назад

    ПЕРЕДЕЛ РЫНКА И ТОЛЬКО! Тариф был ниже и не жаловались! Сейчас Тариф на много выше, 1 возит, ни чего не изменилось и НЕТ ДЕНЕГ?!! ВРУТ!

  • не люблю

    не люблю
    21 минута назад

    операторы халявных денег хотели?, пусть напрягаются, кредиты берут, или передают другим бизнес, с полной конфискацией имущества, включая личное, по другому никак

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