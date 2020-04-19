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19апреля
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сегодня, 10:44 1

Амурчанам советуют не открывать окна и избегать длительного нахождения на воздухе

Амурчанам советуют не открывать окна и избегать длительного нахождения на воздухе
Фото: Амур.инфо

В связи с задымлением в Амурской области региональное управление Роспотребнадзора ввело лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Отбор проб и исследования на содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида азота экспресс-методами осуществляются в контрольных точках Благовещенска и области. При этом амурчанам рекомендуют соблюдать правила поведения во время задымления.

По результатам лабораторного контроля в воздухе фактическое содержание диоксида азота составляет от 0,024 мг/м3 при нормативе 0,2 мг/м3, диоксида серы – от 0,048 мг/м3 при нормативе 0,5 мг/м3, оксида углерода – от 2,87 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, сажи – от 0,048 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3, взвешенных веществ – 0,10 мг/м3 при нормативе 0,5 мг/м3, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния от 20 % до 70 % – менее 0,06.

Лабораторные исследования продолжаются, сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Амурчанам напоминают правила поведения во время задымления:

  • – стараться избегать длительного нахождения на воздухе; детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок;
  • – не открывать окна;
  • – занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и так далее) увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • – регулярно проводить влажную уборку помещений;
  • – при выходе на улицу надевать маски, марлевые повязки;
  • – ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе;
  • – максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива;
  • – автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить;
  • – в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (при появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Grigoryy

    Grigoryy
    1 час назад

    И вообще, амурчанам рекомендуется реже дышать...

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