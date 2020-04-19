Амурчанам советуют не открывать окна и избегать длительного нахождения на воздухе

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По результатам лабораторного контроля в воздухе фактическое содержание диоксида азота составляет от 0,024 мг/м3 при нормативе 0,2 мг/м3, диоксида серы – от 0,048 мг/м3 при нормативе 0,5 мг/м3, оксида углерода – от 2,87 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, сажи – от 0,048 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3, взвешенных веществ – 0,10 мг/м3 при нормативе 0,5 мг/м3, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния от 20 % до 70 % – менее 0,06.

Лабораторные исследования продолжаются, сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Амурчанам напоминают правила поведения во время задымления: