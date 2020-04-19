В Белогорске пламя с железнодорожных шпал перекинулось на склад (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 12:14



Утром 19 апреля в соцсетях появилась информация о происшествии в Белогорске. Инстаграм-паблик dtp_belogorsk сообщил, что произошел пожар на «базе ПМС».

«(…) горит шпала, и, по предварительной информации, уже горит склад, который стоит рядом. Пожарные на месте, также к месту возгорания выдвинулся пожарный поезд!» – гласит сообщение паблика.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что, действительно, утром 19 апреля пожарные выезжали на тушение возгорания в Белогорске. «Горели шпалы, и огонь перекинулся на рядом стоящий склад. В настоящий момент пожар локализован», – сказали в ведомстве. Там добавили, что пострадавших и погибших нет.

Кроме того, два видео, запечатлевших происшествие, прислали в редакцию агентства.