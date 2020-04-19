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19апреля
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сегодня, 09:35 10

Минздрав: медработники «скорой» Благовещенска обеспечены средствами защиты

Минздрав: медработники «скорой» Благовещенска обеспечены средствами защиты
Фото: instagram.com/minzdravamur

Минздрав Приамурья организовал проверку оснащения Благовещенской станции скорой помощи средствами индивидуальной защиты для медработников бригад, выезжающих на вызовы. Поводом послужила распространяемая в соцсетях информация о сложившемся на станции дефиците экипировки, вследствие которого произошло заражение COVID-19 фельдшера «скорой».

Сотрудникам министерства рассказали, как выстроена работа по обеспечению каждого члена бригады скорой помощи средствами индивидуальной защиты.

При поступлении вызова на диспетчерский пульт у абонента интересуются, имел ли он контакты с людьми, зараженными COVID-19, либо приехавшими из-за рубежа, либо перенесшими пневмонию – таким образом составляется представление о степени рисков заражения медиков и водителя, которым предстоит отправиться по вызову. Если необходимо транспортировать больного коронавирусом – опасность высока, и защитные меры принимаются соответствующие: сотрудникам скорой выдаются индивидуальные противочумные костюмы.

Как пишет в Инстаграме министерство здравоохранения Амурской области, «на вызовы с обычной респираторной клиникой экипировка чуть менее "суровая", но тоже предполагает маски, костюмы, бахилы, перчатки, очки».

Остальные вызовы, без каких-либо инфекционных проявлений (обострение сердечно-сосудистых заболеваний, травмы и иные неотложные состояния) бригады обслуживают в рядовой экипировке, но обязательно помня о том, что коронавирус «может подстерегать всюду» и вирусоносителем может являться человек, у которого какое-то время могут отсутствовать симптомы COVID-19.

«Проверка установила, что на станции скорой помощи каждый день формируются 3 инфекционные бригады – специально для обслуживания вызовов к пациентам с респираторными симптомами. На каждый вызов бригада экипируется заново, учитывая, что любой пациент с повышенной температурой может быть потенциальным больным коронавирусной инфекцией. После работы медики снимают с себя комплект и отдают для дальнейшей утилизации или дезинфекции. Машина также дезинфицируется. На следующий вызов выезжают уже в новой, чистой экипировке. В данный момент создан запас всех средств индивидуальной защиты примерно на месяц работы, даже чуть больше. Немного меньше имеется защитных костюмов – на 10-12 дней. Но с учетом того, что учреждение заключило договоры на поставку двух партий (110 и 700 штук) комплектов, которые придут на следующей неделе, итоговый запас также рассчитан на месяц. Кроме того, правительство предпринимает меры по обеспечению поставки средств индивидуальной защиты. В ближайшее время ожидаем крупную поставку СИЗов, которые будут приобретены за счет средств, собранных на благотворительном счете Центра "Доброта". В целом, медработники ССМП (станции скорой медицинской помощи – Прим. ред.) обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты», – прокомментировала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Главный врач ССМП Игорь Никишов отметил, что, несмотря на все предпринимаемые меры защиты, медики все-таки подвергаются риску. Опыт борьбы с коронавирусом в Москве и во всем мире говорит о том, что оградить персонал от опасности заражения на 100 процентов невозможно, и статистика это подтверждает. На Благовещенской станции скорой помощи в настоящее время есть одна фельдшер, у которой анализ дал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Однако результат еще не подтвержден официально.

«Фельдшер в инфекционной больнице, проходит лечение, самочувствие удовлетворительное. Всех контактных лиц мы отработали – у всех тесты отрицательные, но контроль будет продолжен, обследование будет проводиться многократно. Вообще мы уже обследовали более 200 наших сотрудников, и дальше будем повторять тестирование. Медработники в случаях любых эпидемий – всегда в группе риска», – сказал Игорь Никишов. «Мы приходим на смену, нам все выдают. По мере расходования одних комплектов нам выдают другие, так и работаем», – кратко описала свои сборы на вызов фельдшер Юлия Третьякова.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    22 минуты назад

    А кто-то сомневался, что ответ будет таким? Всё есть! Всё хорошо! Живите дальше,если сможете...

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    20 минут назад

    Ну и кто из них врёт? Хотя, ответ очевиден

  • Goldlord

    Goldlord
    16 минут назад

    какой позор

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    "Министерских посадят?"

  • Alisa smail

    Alisa smail
    6 минут назад

    Не читаю эту "лажу". Смотрю комменты. И вас мадам Минздрав и всех вас выкинуть на передовую без средств защиты. Может некоторым стоит подумать, что если будет больше 30, стоит разогнать все это сборище. На протяжении нескольких лет обосрались по полной.

  • Фермер

    Фермер
    2 минуты назад

    "Ожидаем крупную поставку СИЗов, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИОБРЕТЕНЫ!!!" То есть, ещё наблюдаются БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ...

  • Забаненный

    Забаненный
    2 минуты назад

    Опять оболгали уважаемого министра...

  • Поиск

    Поиск
    1 минута назад

    Alisa smail 3 минуты назад

    Не читаю эту "лажу". Смотрю комменты. И вас мадам Минздрав и всех вас выкинуть на передовую без средств защиты. Может некоторым стоит подумать, что если будет больше 30, стоит разогнать все это сборище. На протяжении нескольких лет обосрались по полной.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Alisa smail

    Не читаю эту "лажу". Смотрю комменты. И вас мадам Минздрав и всех вас выкинуть на передовую без средств защиты. Может некоторым стоит подумать, что если будет больше 30, стоит разогнать все это сборище. На протяжении нескольких лет обосрались по полной.



    + много. "Наделали министерств, разогнать дармоедов и пристебаев, обратно вернуть отделы с действительно нормальными работягами специалистами, остальным пинка под зад мести улицы, причём по всем министерствам АО"

  • амурская алена

    амурская алена
    1 минута назад

    У власть имущих,всегда на всё, есть отписка,кто бы сомневался.Всё хорошо.

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