Соцсети: в Белогорске девушка залезла на козырек балкона (видео)

Фото: кадр видео

Пользователи социальных сетей обсуждают инцидент, который, как сообщает инстаграм-паблик dtp_belogorsk, произошел в Белогорске. Девушка залезла на козырек балкона по адресу: улица Кирова, 83. Отмечается, что обошлось без происшествий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что сотрудники ведомства не привлекались в связи с этим инцидентом. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по региону. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП Белогорск🆕 (@dtp_belogorsk) 18 Апр 2020 в 4:14 PDT

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#Белогорск

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Александр Авдеев