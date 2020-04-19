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19апреля
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сегодня, 09:03 3

Соцсети: в Белогорске девушка залезла на козырек балкона (видео)

Соцсети: в Белогорске девушка залезла на козырек балкона (видео)
Фото: кадр видео

Пользователи социальных сетей обсуждают инцидент, который, как сообщает инстаграм-паблик dtp_belogorsk, произошел в Белогорске. Девушка залезла на козырек балкона по адресу: улица Кирова, 83. Отмечается, что обошлось без происшествий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что сотрудники ведомства не привлекались в связи с этим инцидентом. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по региону.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    48 минут назад

    самоизолировалась от родственников

  • Goldlord

    Goldlord
    43 минуты назад

    Белогорск-город вежливых людей

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    13 минут назад

    Так вот она какая "Тоже из Белогорска".

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