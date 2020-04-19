Амурскую область окутал дым от пожаров в Китае

Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области обратили внимание на задымленность. Как выяснилось, это связано с ситуацией в Китае. Циклон, который пришел на территорию Приамурья, принес дым от пожаров в КНР.

За вчерашний день, 18 апреля, по данным спутника, на территории Китая было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях, сообщает в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ.

«Благодаря благоприятному южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России, – прокомментировал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский. – По карте видно, что дым с запахом гари уже фиксируется в южных и центральный районах Амурской области, затем "двигается" в сторону Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре. Как только ветер изменит направление на северное, а это согласно прогнозу произойдет уже сегодня вечером, дым покинет нашу область».

Отмечается, что сегодня на территории Приамурья действует один природный пожар на площади 121 гектар в Архаринском районе. К вечеру его планируют ликвидировать.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» назвали ту же причину – дым на территорию региона принес из Китая ветер.