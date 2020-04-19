Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:37 2

Амурскую область окутал дым от пожаров в Китае

Амурскую область окутал дым от пожаров в Китае
Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области обратили внимание на задымленность. Как выяснилось, это связано с ситуацией в Китае. Циклон, который пришел на территорию Приамурья, принес дым от пожаров в КНР.

За вчерашний день, 18 апреля, по данным спутника, на территории Китая было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях, сообщает в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ.

«Благодаря благоприятному южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России, – прокомментировал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский. – По карте видно, что дым с запахом гари уже фиксируется в южных и центральный районах Амурской области, затем "двигается" в сторону Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре. Как только ветер изменит направление на северное, а это согласно прогнозу произойдет уже сегодня вечером, дым покинет нашу область».

Отмечается, что сегодня на территории Приамурья действует один природный пожар на площади 121 гектар в Архаринском районе. К вечеру его планируют ликвидировать.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» назвали ту же причину – дым на территорию региона принес из Китая ветер.

Просмотров всего: 925

#Китай #пожары

распечатать


Происшествия

В Белогорске пламя с железнодорожных шпал перекинулось на склад (видео)
Происшествия

В Благовещенске загорелся деревянный нежилой дом (видео)
Общество 2

На Амуре завершился демонтаж понтонного моста между Благовещенском и Хэйхэ
Коронавирус 3

В китайской провинции Хэйлунцзян тринадцать новых случаев коронавируса
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Goldlord

    Goldlord
    1 час назад

    это как благоприятный ветер?

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Goldlord

    это как благоприятный ветер?



    "Благоприятный для отмазок))), из историй, а - ля, а вот в проклятой гейропе ещё хуже, а в Амурской области замечательная обстановка и усё под контролем"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь