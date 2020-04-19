Выбор читателей за 18 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 18 апреля.

На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Заболевания эпидемиологически связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Амурский Роспотребнадзор составил круг лиц, которые контактировали заболевшими коронавирусом. Их общее количество достигло 221 человека, с ними проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Под запретом остались объекты, в которых есть опасность массового скопления посетителей. Это спортивные и фитнес-залы и клубы, бассейны, спортивно-досуговые организации, компьютерные клубы и залы, ночные клубы и иные аналогичные заведения, кинозалы, детские игровые и развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые учреждения.

По возвращении с улицы заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.