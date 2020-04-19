Просроченные паспорта и права во время коронавируса будут действительными

Кроме этого, для граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождении.

Такие меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).