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19апреля
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сегодня, 08:00 0

Просроченные паспорта и права во время коронавируса будут действительными

Просроченные паспорта и права во время коронавируса будут действительными
Фото: twitter.com

Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, будут действительными. Соответствующий указ, подписанный президентом России, 18 апреля опубликован на сайте Кремля.

Кроме этого, для граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождении.

Такие меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

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#закон #коронавирус #российская власть

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