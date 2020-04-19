Гороскоп на 19 апреля: Скорпионов ждет прекрасная новость, у Раков успешная сделка

Восход Солнца: 05:27

Заход Солнца: 19:30

Солнце в Овне.

Овен. Ожидается продуктивный день, Вы достигнете существенного прогресса в важном деле! Не слушайте даже авторитетных собеседников, ответ на вопрос, который Овнов интересует, можете найти только Вы сами.

Телец. Задумайтесь над вариантами времяпровождения, которые разнообразят досуг семьи. Бросаясь от одной крайности к другой, Вы можете не заметить самое важное в своей жизни, пропустить момент.

Близнецы. Прислушайтесь к своему организму, возможно, он уже нуждается в отдыхе, а у Вас в планах очередная нагрузка. Вы сможете добиться успеха в любой области, но особенно успешными станут ваши творческие изыскания. Самое время взяться за брошенный из-за отсутствия вдохновения проект.

Рак. Сегодня Вам захочется включиться в работу. И это верное решение, Вы начнете с успешной сделки. Перенесите принятие важных решений на другой день, Вы не в лучшей форме сегодня, есть вероятность наделать ошибок.

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Лев. Вам придется поработать, чтобы финансов было столько, сколько Вы себе и запланировали. Хорошее время для общения, изучения настроений общества и анализа информации. Сохраняйте доброжелательность по отношению к другим людям.

Дева. Астрологи рекомендуют уделить внимание близкому человеку, в последнее время ваши отношения стали почти механическими. Будете торопить дела, нарветесь на неприятности. В этот день очень важно дать событиям развиваться с естественной скоростью.

Весы. Займитесь шоппингом или продайте сами то, что Вам уже точно не понадобится. Не бойтесь сегодня открыто говорить о своих идеях, так Вы сможете заинтересовать окружающих, и где-то недалеко замелькают перспективы карьерного роста.

Скорпион. Для вашего знака Зодиака астрологи приберегли прекрасную новость, дело в том, что проблема, над которой Вы бились не один день, сегодня исчезнет без вашего вмешательства! Вам останется только радоваться такому избавлению! Кто-то в вашем окружении сегодня проявит к Вам неожиданный интерес, в будущем этот человек, вероятно, станет вашим наставником.

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Стрелец. Дети и семья заслуживают вашего внимания в выходной день, оставьте работу на понедельник. Вы любите себя и хотите позволить себе многое, но сегодня важно соблюсти меру.

Козерог. Хорошим решением будет занятие домашними делами, главное, обойтись без ссор. Пользуйтесь малейшими возможностями отдохнуть, поспать, отложить дела на несколько часов, развлечься.

Водолей. На работе ожидается финансовое поощрение, которое будет очень уместным и позволит Вам побаловать себя чем-нибудь и практичным, и желанным. Не исключено, что планы придется менять на ходу, а значит о спокойствии придется позабыть.

Рыбы. Вам сейчас может быть сложно сосредоточиться на личных проблемах из-за того, что кто-то активно вмешивается в вашу жизнь со своими. Сегодня нельзя в себе сомневаться, только так Вы сможете доказать людям, чего стоите!

Астролог: Вальдемар Небоходцев