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18апреля
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В Благовещенске загорелся деревянный нежилой дом (видео)

В Благовещенске загорелся деревянный нежилой дом (видео)
Фото: скриншот видео

Пожарные Благовещенска 18 апреля тушили деревянный дом в переулке Крестьянском. Ветхое строение между улицами Комсомольская и Мухина горело открытым пламенем.

В Амурском управлении МЧС корреспонденту Амур.инфо сообщили, что загоревшийся дом был нежилой, людей в нем во время происшествия не было.

Сообщение о возгорании на пост пожарной охраны поступило в 16:16, через пять минут на место происшествия прибыли два пожарных автомобиля и 9 человек личного состава. В 16:30 открытое горение было ликвидировано.

Во время пожара из людей никто не пострадал.

Причина возгорания и виновник инцидента в данное время устанавливаются.

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#пожары

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