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18апреля
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Сотрудница аэропорта в Благовещенске вдохновила писателя на юмористическое стихотворение (видео)

Сотрудница аэропорта в Благовещенске вдохновила писателя на юмористическое стихотворение (видео)
Фото: eksmo.ru

Российский писатель Александр Снегирев сочинил стихотворение, посвященное сотрудницам служб безопасности аэропортов. На шутливую поэтическую зарисовку автора вдохновил разговор с амурчанкой, который состоялся год назад в воздушной гавани Благовещенска.

Видео с собственным исполнением стихотворения писатель разместил на своей странице в Фейсбуке. На творчество его подвигли ностальгические воспоминания по путешествиям.

«От авиакомпаний приходят заманчивые предложения на июнь, написал Александр Снегирев. – Обычно я не рвусь в путешествия, скорее, отбиваюсь, а теперь листаю эти предложения и даже начал мечтать, куда бы полететь. (…) Вспомнил, что год назад, стоя в очереди в аэропорте города Благовещенска, я услышал от сотрудницы службы безопасности настоящие стихи. Тетя в форме, сама того не понимая, фактически говорила стихами. После того, как она меня обсмотрела и общупала, я долго сидел поблизости, копаясь с ремнем и шнурками – хотелось ее слушать. Заподозрив меня в чем-то непонятном и подозрительном, тетя велела мне проходить подальше. Но кое-что я всё-таки успел записать. Остальное досочинил».

Современный российский прозаик Александр Снегирев стал известен широкой аудитории в 2005 году, когда он был отмечен премией «Дебют» в номинации «Малая проза» за свой сборник рассказов «Выборы».

Впоследствии он не раз был отмечен жюри различных призов и премий. В его копилке премии «Венец» (2007) и «Эврика» (2008), а также приз Ozon.ru за лучшие продажи его романа «Нефтяная Венера». Это же произведение обеспечило ему попадание в финал «Национального бестселлера» в 2009 году. Также «Нефтяная Венера» в том же году была номинирована на премии «Большая книга» и «Русский Букер», сообщает издательская группа ЭКСМО.

Роман Александра Снегирева «Вера», изданный в «Эксмо», вошел в финал премии «Национальный бестселлер» и в 2015 году принес писателю премию «Русский Букер».

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#культура #юмор

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