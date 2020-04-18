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18апреля
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сегодня, 18:48 2

Амурское заксобрание предложило создать виртуальный фотоальбом ко Дню Победы

Амурское заксобрание предложило создать виртуальный фотоальбом ко Дню Победы
Фото: www.instagram.com

Законодательное собрание Амурской области объявило старт акции «Приамурье помнит». Амурчанам предлагают публиковать фотографии своих родственников, которых коснулась Великая Отечественная война.

«В Амурской области, наверное, нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, – опубликовал призыв законодательный орган власти в Инстаграме. – Выводы банальные, но важные – у каждого из нас есть уникальные истории, по которым можно сложить "пазл" эпохи. До 75-ой годовщины Победы ровно 3 недели. И пусть пандемия на время отодвинула торжества, 9-ое мая должно оставаться главной датой года. Давайте посчитаем, сколько нас: тех, кто помнит?».

Чтобы присоединиться к акции, нужно на своей странице в Инстаграме разместить фотографии своих отцов, дедов и прадедов – погибших, умерших и ныне живущих. Публикацию в описании нужно сопроводить рассказаом о том, как они воевали, строили семьи, вели быт, выживали в годы голода, праздновали Победу, как встречают праздник сейчас.

Обязательное условие – пометить сообщение хэштегом #приамурьепомнит.

Заксобрание планирует собрать виртуальный альбом с рассказами о жизни в годы войны.

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#заксобрание #праздники

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Гуру

    Гуру
    1 час назад

    Амурское заксобрание надо отправить на медицинскую комиссию

  • Goldlord

    Goldlord
    36 минут назад

    лучше б денег дали

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