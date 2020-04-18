На Амуре завершился демонтаж понтонного моста между Благовещенском и Хэйхэ

Работы по демонтажу пассажирского и грузового понтонных мостов Хэйхэ – Благовещенск завершились. Грузовое сообщением между Хэйхэ и Благовещенском приостановлено.

За работами по демонтажу наблюдало Управление речной безопасности провинции Хэйлунцзян,сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Мы внимательно следим за работами по демонтажу, гарантируя безопасность проведения работ, а также принимая меры, чтобы в результате демонтажа понтонов загрязнение реки было минимальным», – заявил в интервью телеканалу начальник отряда таможенной службы Управления речной безопасности провинции Хэйлунцзян Юй Хун.

Ожидается, что грузовое сообщение между Китаем и Россией возобновится в мае, с началом навигации.

17 апреля Народное правительство Хэйхэ еще раз напомнило, что на данный момент все речные пункты пропуска Китая с Россией на Амуре и Уссури закрыты, а в России, также как и в Китае введены жесткие меры по ограничению передвижения и карантину.

Закрытие временных коридоров на речных погранпереходах, в том числе на погоранпереходе Хэйхэ – Благовещенск, а также невозможность на данный момент открыть сообщение на судах на воздушной подушке из-за коронавируса вызвало недовольство находящихся в Китае россиян, которые планировали вернуться домой в начале апреля.

На данный момент ни на одном из речных погранпереходов на Амуре и Уссури не планируется начать сообщение на судах на воздушной подушке, как это обычно делается в межсезонье.

Власти приграничных регионов России призывают граждан РФ, которые застряли в Китае, и хотят вернуться на родину, обращаться в генконсульство России в Харбине. Как сообщала дипмиссия, она ведет переговоры с китайской стороной по возможности частичного восстановления временных коридоров для возвращения граждан России на родину.