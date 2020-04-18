Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:24 1

На Амуре завершился демонтаж понтонного моста между Благовещенском и Хэйхэ

На Амуре завершился демонтаж понтонного моста между Благовещенском и Хэйхэ
Фото: biang.ru

Работы по демонтажу пассажирского и грузового понтонных мостов Хэйхэ – Благовещенск завершились. Грузовое сообщением между Хэйхэ и Благовещенском приостановлено.

За работами по демонтажу наблюдало Управление речной безопасности провинции Хэйлунцзян,сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Мы внимательно следим за работами по демонтажу, гарантируя безопасность проведения работ, а также принимая меры, чтобы в результате демонтажа понтонов загрязнение реки было минимальным», – заявил в интервью телеканалу начальник отряда таможенной службы Управления речной безопасности провинции Хэйлунцзян Юй Хун.

Ожидается, что грузовое сообщение между Китаем и Россией возобновится в мае, с началом навигации.

17 апреля Народное правительство Хэйхэ еще раз напомнило, что на данный момент все речные пункты пропуска Китая с Россией на Амуре и Уссури закрыты, а в России, также как и в Китае введены жесткие меры по ограничению передвижения и карантину.

Закрытие временных коридоров на речных погранпереходах, в том числе на погоранпереходе Хэйхэ – Благовещенск, а также невозможность на данный момент открыть сообщение на судах на воздушной подушке из-за коронавируса вызвало недовольство находящихся в Китае россиян, которые планировали вернуться домой в начале апреля.

На данный момент ни на одном из речных погранпереходов на Амуре и Уссури не планируется начать сообщение на судах на воздушной подушке, как это обычно делается в межсезонье.

Власти приграничных регионов России призывают граждан РФ, которые застряли в Китае, и хотят вернуться на родину, обращаться в генконсульство России в Харбине. Как сообщала дипмиссия, она ведет переговоры с китайской стороной по возможности частичного восстановления временных коридоров для возвращения граждан России на родину.

Просмотров всего: 214

#Китай #коронавирус

распечатать


Коронавирус 21

В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса
Коронавирус 2

В китайской провинции Хэйлунцзян тринадцать новых случаев коронавируса
Коронавирус

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Экономика 4

Центробанк рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    33 минуты назад

    Две недели можно и посидеть в Китае,как раз время карантина.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь