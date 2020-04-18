В Зейском районе под воду ушел грузовой автомобиль с людьми (видео)

В социальных сетях появилось видео, как на переправе в Зейском районе ушел под воду грузовой автомобиль вместе с людьми. По середине реки Иликан на кузове машины спасались трое человек.

Инстаграм аккаунт «Зея.Вестник» опубликовал информацию о том, что люди, рискуя жизнью, сплавлялись по реке на машине после закрытия ледовой переправы «Золотая Гора – Береговой».

Один из очевидцев сообщил, что автомобиль не смог выехать из реки, а вода начала прибывать.

«Лед толкал машину по течению, – говорится в сообщении. – На крыше оказались трое мужчин. Сначала они добрались до небольшого острова, сплавляясь по реке на льдинах и отталкиваясь лопатами. Потом людей удалось вывезти на резиновой лодке в промежутке между плывущих огромных льдин! Все обошлось, все живы».

В Амурском управлении МЧС журналисту Амур.инфо сообщили, что инцидент произошел 16 апреля. Спасателям поступило сообщение от дежурного ГИБДД Зейского района о том, что в 20 километрах от поселка Кировский при форсировании реки Иликан на автомобиле Урал водитель допустил опрокидывание по середине реки. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Местным населением при помощи плавучего средства водитель и двое пассажиров эвакуированы на берег. В медицинской помощи участники происшествия не нуждаются.

По неподтвержденной информации, на автомобиле были старатели. Машину вытащить из воды пока не удалось.