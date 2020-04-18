В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса

На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Заболевания эпидемиологически связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию, сообщает сайт правительства Амурской области.

Таким образом, по состоянию на 18 апреля с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 14 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 10 – продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие проживают в Благовещенске, Зее и Тынде.

У этих амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

Мероприятия по предупреждению распространения новой инфекции и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 18 апреля проведено 6 021 исследование на COVID-2019, на изоляции по месту жительства находится 231 человек.

Оперативный штаб обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленного вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф, или ознакомится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.