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18апреля
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сегодня, 16:54 13

В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса

В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса
Фото: pixabay.com

На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Заболевания эпидемиологически связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию, сообщает сайт правительства Амурской области.

Таким образом, по состоянию на 18 апреля с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 14 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 10 – продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие проживают в Благовещенске, Зее и Тынде.

У этих амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

Мероприятия по предупреждению распространения новой инфекции и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 18 апреля проведено 6 021 исследование на COVID-2019, на изоляции по месту жительства находится 231 человек.

Оперативный штаб обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленного вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф, или ознакомится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 3153

#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    57 минут назад

    Печально! Надеюсь, что поработаем до 30.04.20г., если амурчане будут соблюдать меры предосторожности.

  • full

    full
    44 минуты назад

    Ни одного шанса. Половина из 30 уже есть, через неделю будет вторая.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    40 минут назад

    План надо выполнять. Партия сказала-30.

  • Goldlord

    Goldlord
    34 минуты назад

    но аэропорт закрывать не будем

  • Вета007

    Вета007
    32 минуты назад

    Goldlordно аэропорт закрывать не будем


    Конечно, а то 30 не наберётся... Что тогда будем делать? По улицам ходить? Фуфуфу

  • Нур

    Нур
    30 минут назад

    РУССИЧ

    План надо выполнять. Партия сказала-30.

  • Multik82

    Multik82
    24 минуты назад

    Будем ждать до 30ки. Потом охреневаю от роста этой 30ки в геометрической прогрессии.

  • Deneo

    Deneo
    23 минуты назад

    А жд и дороги вы тоже закроете? Мозг подключите хоть ненадолго!

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    23 минуты назад

    full Ни одного шанса. Половина из 30 уже есть, через неделю будет вторая.


    После сегодняшних шашлыков надо ещё две недели подождать

  • Туж2

    Туж2
    15 минут назад

    Пока не переболеет 70% и не появится коллективный иммунитет..

    З.Ы. Не будет ни чего

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    7 минут назад

    Туж2Пока не переболеет 70% и не появится коллективный иммунитет..

    З.Ы. Не будет ни чего


    От короны бывает иммунитет?

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    5 минут назад

    Интересно губернатор сам уйдет или будет ждать когда попросят???

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 минуты назад

    Родственники с Зеи сказали, что на этой неделе несколько человек от пневмонии погибли

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