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18апреля
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Пограничники в Райчихинске изъяли более трех килограммов наркотиков

Пограничники в Райчихинске изъяли более трех килограммов наркотиков
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области пресечена межрегиональная противоправная деятельность жителей Приамурья, связанная с незаконным оборотом наркотических средств. В Райчихинске задержали трех граждан с коноплей.

В ходе плановых мероприятий сотрудники пограничного управления в Райчихинске изъяли растительную массу зеленого цвета, предположительно наркотическое средство «марихуана», общим весом около 3 килограммов и вещество темно-коричневого цвета, предположительно наркотическое средство «гашишное масло», массой около 200 граммов.

Задержанные – граждане России 1990, 1993, 2000 годов рождения.

Наркотики предназначались для дальнейшей их транспортировки в Хабаровский край с целью сбыта, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

В ходе разбирательства установлено, что двое их задержанных находились в федеральном розыске за совершение общеуголовных преступлений.

Изъятые вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области, после чего будет принято процессуальное решение.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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