В китайской провинции Хэйлунцзян тринадцать новых случаев коронавируса

В провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки зафиксировано еще 13 ввозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией из России. Общее количество ввозных случаев в китайской провинции выросло до 377, два человека вылечились.

По подсчетам Biang.ru, 370 приехали из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ. Все заболевшие – граждане Китая. Заболевание подозревается еще у 5 человек, которые находятся в карантине. Всего 1 187 человек, которые имели тесные контакты с заболевшими, остаются под наблюдением врачей.

По данным комитета по гигиене и здравоохранению провинции выявлен 41 случай бессимптомного заболевания среди въехавших в провинцию Хэйлунцзян из России. Новых бессимптомных пока не зафиксировано.

Также комитет заявляет о 7 новых заболевших среди тех, кто не выезжал за рубеж, а также об 1 выявленном бессимптомном случае. Все эти случаи зарегистрированы в Харбине. Всего на данный момент в больницах Харбина на лечении остаются 32 заболевших коронавирусом.

Пассажирское направление пограничного перехода Пограничный-Суйфэньхэ с 7 апреля закрыто, и о возобновлении сообщения пока не сообщается. Как сообщают генконсульства Китая в Хабаровске и во Владивостоке, пассажирские направления всех наземных погранпереходов России с Китаем закрыты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.