В авиакатастрофе под Хабаровском погибли четыре человека

В Хабаровском крае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Л-4. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Инцидент произошел в 700 метрах от села Лесное, в 30 километрах от Хабаровска, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Сначала сообщалось о трех погибших, позже появилась информация о четвертой жертве. Человека нашли под обломками. Об этом 18 апреля сообщили региональные власти.

Причиной падения самолета могла стать ошибка пилотирования, сообщают «Известия». В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием.

Согласно информации «Известий», владельцем воздушного судна был бизнесмен Илья Карабут, занимавшийся торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.