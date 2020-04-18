В авиакатастрофе под Хабаровском погибли четыре человека
В Хабаровском крае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Л-4. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Инцидент произошел в 700 метрах от села Лесное, в 30 километрах от Хабаровска, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Сначала сообщалось о трех погибших, позже появилась информация о четвертой жертве. Человека нашли под обломками. Об этом 18 апреля сообщили региональные власти.
Причиной падения самолета могла стать ошибка пилотирования, сообщают «Известия». В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием.
Согласно информации «Известий», владельцем воздушного судна был бизнесмен Илья Карабут, занимавшийся торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.
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