Ночные температуры в Благовещенске резко опустятся

В Приамурье выходит активный циклон, погодные условия в ближайшие дни будут сложными. На севере Амурской области ожидаются осадки, в виде снега и мокрого снега, местами осадки будут сильными.

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 0…5 градусов, местами около минус 10 градусов, днём около нуля, на востоке плюс 5…10 градусов.



На юге ночью без осадков с умеренным юго-восточным ветром. Температура 0…5 градусов. Днём ожидается дождь, в вечерние часы – с мокрым снегом. Ветер от восточного перейдёт к северному и усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура плюс 10…15 градусов.



В Благовещенске ночью без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура около плюс 5 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный и усилением до 13-18 метров в секунду. Температура плюс 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Ранее амурский гидрометцентр сообщил, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. При прохождении циклонов 19 апреля местами по северным районам, 20 апреля местами по южным и восточным районам Приамурья ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег с дождем) и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.

Также возможны гололедные явления, говорят специалисты. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативный дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.