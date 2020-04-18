РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Дополнительные поезда были нужны во время повышенного спроса в период майских праздников и летних отпусков. Сейчас же из-за эпидемии коронавируса пассажиры не могут планировать свои путешествия, пояснили свое решение РЖД. Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.

Так, в летний сезон РЖД отменят 76 поездов, в майские праздники — 53.



Дополнительные поезда были назначены, поскольку в эти праздничные дни и сезон летних отпусков спрос на билеты растет, пояснили в холдинге.

«Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует», — отметили в РЖД.



С 7 апреля по России перестали ходить еще более 50 поездов, а через неделю РЖД дополнительно сообщили о сокращении периодичности курсирования 32 пассажирских составов. Те поезда, которые продолжат ходить по маршруту, на котором отменили ряд поездов, будут делать дополнительные остановки. Это нужно, чтобы сохранить сообщение с малыми населенными пунктами, отметили в холдинге.







Также РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования. Решение отменить льготу в холдинге объяснили заботой о здоровье и безопасности ветеранов, сообщает РБК.

На Забайкальской железной дороге для защиты здоровья пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации ежедневно дезинфицируется все вагоны поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Такую обработку проходит 61 единица подвижного состава. Все поезда после каждого рейса проходят в депо приписки обязательную обработку с применением обеззараживающих моющих средств.

Также не реже четырех раз в сутки осуществляется тщательная уборка в пути следования. Ее проводят с помощью моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия.

Особое внимание уделяется дезинфекции пассажирских сидений, дверей вагонов, поручней, столиков, поверхностей стен.

Для информирования пассажиров в вагонах размещены памятки о симптомах и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также транслируется звуковая информация соответствующего содержания. Весь персонал, обслуживающий пассажирские поезда, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и проинструктирован о порядке действий при выявлении пассажира с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ЗабЖД.