Центробанк рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября
Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание. Эта рекомендация ‒ одна из новых мер по защите интересов граждан, опубликованных на сайте регулятора. Жители Амурской области на начало года были должны кредиторам 42 миллиардов рублей.
Банк России также посоветовал кредиторам не проводить очных встреч с должниками, пока в регионах их проживания действуют ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, регулятор рекомендовал финансовым организациям разрешить клиентам до 1 июля 2020 года пользоваться картами с истекшим сроком действия, сообщает издание «Ведомости».
В Приамурье к 1 января 2020 года совокупная задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила почти 42 миллиардов рублей, увеличившись за год на 16 % на фоне снижения средневзвешенной процентной ставки. При этом срок кредитования в среднем увеличился на один год — до 18 лет.
«Пик ипотечного кредитования пришёлся на декабрь 2019 года. Тогда средневзвешенная ставка по ИЖК опустилась до рекордно низкого за всю историю наблюдений значения в 8,9 %, а средневзвешенный срок кредитования достиг максимального годового значения, превысив 18 лет. Амурчанам выдали 705 ипотечных кредитов более чем на 1,6 миллиарда рублей», — отметил начальник экономического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Боткин.
Всего за прошлый год в регионе объём выданных ипотечных кредитов составил чуть более 14 миллиардов рублей, снизившись по сравнению с 2018 годом на 8,5 %. Банки предоставили амурчанам почти 6,5 тысяч ИЖК — показатель снизился на 19%.
Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК снизился на 0,3 процентных пункта и на 1 января 2020 года составил 0,8%, сообщает пресс-служба Отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России.
Амур.инфо сообщало, что ипотечный рынок разогрела, в том числе и недорогая дальневосточная ипотека.
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