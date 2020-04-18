Центробанк рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Банк России также посоветовал кредиторам не проводить очных встреч с должниками, пока в регионах их проживания действуют ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, регулятор рекомендовал финансовым организациям разрешить клиентам до 1 июля 2020 года пользоваться картами с истекшим сроком действия, сообщает издание «Ведомости».

В Приамурье к 1 января 2020 года совокупная задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила почти 42 миллиардов рублей, увеличившись за год на 16 % на фоне снижения средневзвешенной процентной ставки. При этом срок кредитования в среднем увеличился на один год — до 18 лет.

«Пик ипотечного кредитования пришёлся на декабрь 2019 года. Тогда средневзвешенная ставка по ИЖК опустилась до рекордно низкого за всю историю наблюдений значения в 8,9 %, а средневзвешенный срок кредитования достиг максимального годового значения, превысив 18 лет. Амурчанам выдали 705 ипотечных кредитов более чем на 1,6 миллиарда рублей», — отметил начальник экономического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Боткин.

Всего за прошлый год в регионе объём выданных ипотечных кредитов составил чуть более 14 миллиардов рублей, снизившись по сравнению с 2018 годом на 8,5 %. Банки предоставили амурчанам почти 6,5 тысяч ИЖК — показатель снизился на 19%.

Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК снизился на 0,3 процентных пункта и на 1 января 2020 года составил 0,8%, сообщает пресс-служба Отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России.

Амур.инфо сообщало, что ипотечный рынок разогрела, в том числе и недорогая дальневосточная ипотека.