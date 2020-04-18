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18апреля
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сегодня, 12:50 3

Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе

Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 грозит оставить плантации кофе в Латинской Америке без сборщиков. Между тем запасы необжаренных бобов в США уже сократились до пятилетнего минимума.

Распространение в странах Латинской Америки коронавирусной инфекции COVID-19 создает угрозу возникновения дефицита кофе, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, ранее прогнозировалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостача будет покрыта за счет остатка предыдущих урожаев. Однако начало пандемии привело к «паническим закупкам» кофе, а COVID-19 теперь угрожает и сбору нового урожая.

Случаев заражения COVID-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США: в Бразилии — около 31 тысяч и 1952 смерти, в Перу — 12,5 тысяч и 274 смерти, в Колумбии — чуть больше 3,2 тысяч и 144 смерти по данным университета Джонса Хопкинса.

Однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков. В Колумбии большую часть урожая кофе до сих собирают вручную, сообщает РБК.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    18 минут назад

    Кофе -это скорее мода,чем необходимый продукт,хорошего кофе мало в продаже,скорее суррогат.Это моё личное мнение.

  • Фермер

    Фермер
    6 минут назад

    Лучше бы амурские СМИ о заботились ростом цен и грядущим ДЕФИЦИТОМ Элементарного борщевого набора!

  • телега

    телега
    1 минута назад

    А ничего не перепутали, может пятилетний избыток никто покупать не хочет?

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