В Приамурье выявлен 221 человек, контактировавший с заболевшими коронавирусом

Амурский Роспотребнадзор составил круг лиц, которые контактировали заболевшими коронавирусом. Их общее количество достигло 221 человека, с ними проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 17 апреля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 6021 исследование, в том числе за последние сутки — 1 359. На изоляции по месту жительства находится 231 человек, в изоляторах — 7. Сутками ранее на изоляции по месту жительства было 187 человек.

Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре. Оба заболевших — жители Тынды.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью, и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.

Ранее во время прямого эфира с жителями области губернатор Приамурья заявил, что закрыть транспортное сообщение с внешним миром регион не может.