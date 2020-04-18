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18апреля
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В Приамурье выявлен 221 человек, контактировавший с заболевшими коронавирусом

В Приамурье выявлен 221 человек, контактировавший с заболевшими коронавирусом
Фото: ura.news

Амурский Роспотребнадзор составил круг лиц, которые контактировали заболевшими коронавирусом. Их общее количество достигло 221 человека, с ними проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 17 апреля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 6021 исследование, в том числе за последние сутки — 1 359. На изоляции по месту жительства находится 231 человек, в изоляторах — 7. Сутками ранее на изоляции по месту жительства было 187 человек.

Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре. Оба заболевших — жители Тынды.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью, и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.

Ранее во время прямого эфира с жителями области губернатор Приамурья заявил, что закрыть транспортное сообщение с внешним миром регион не может.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Хреново вы контралируете самоизолированных рас они они пообщались с таким количеством человек

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    И это только маленькая часть цифр

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    Вызвать врача на дом... А у врача будет СИЗ? Сомневаюсь. А цифру можно умножить и на 10, не ошибетесь.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    За сутки 25% всех проведённых анализов!

    А чтож целый месяц ждали и не делали?!

    Схватилась кума за яйца...

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