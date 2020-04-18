Губернатор Амурской области продлил действующие ограничения для бизнеса по 30 апреля

Под запретом остались объекты, в которых есть опасность массового скопления посетителей. Это спортивные и фитнес-залы и клубы, бассейны, спортивно-досуговые организации, компьютерные клубы и залы, ночные клубы и иные аналогичные заведения, кинозалы, детские игровые и развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые учреждения.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по-прежнему остается строго обязательным. Список предприятий, в отношении которых не применяются меры по приостановлению деятельности, был значительно расширен с 13 апреля. В частности, разрешено работать объектам розничной торговли, объектам общественного питания, объектам индустрии красоты, в том числе парикмахерским, спа-салонам, баням, саунам, массажным салонам, соляриям.

Ранее в ходе видеоконференции с амурским предпринимательством глава области заявил, что все должны четко соблюдать требования Роспотребнадзора. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

«Нам было гораздо проще не разрешать работать. Мы прогнозируем подъем заболевания в первой половине мая и готовим жесткие карантинные меры. При этом не хотим бизнес уничтожить полностью, даем поработать, чтобы были доходы, возможность платить зарплаты и так далее. Но бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».

Глава области предупредил, что если число заболевших достигнет 30 человек, регион закроется на полный карантин. Такой вариант прорабатывается с 1 мая.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, по состоянию на 17 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 7 продолжают получать необходимое лечение.