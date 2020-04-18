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18апреля
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сегодня, 12:32 5

Губернатор Амурской области продлил действующие ограничения для бизнеса по 30 апреля

Губернатор Амурской области продлил действующие ограничения для бизнеса по 30 апреля

Под запретом остались объекты, в которых есть опасность массового скопления посетителей. Это спортивные и фитнес-залы и клубы, бассейны, спортивно-досуговые организации, компьютерные клубы и залы, ночные клубы и иные аналогичные заведения, кинозалы, детские игровые и развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые учреждения.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по-прежнему остается строго обязательным. Список предприятий, в отношении которых не применяются меры по приостановлению деятельности, был значительно расширен с 13 апреля. В частности, разрешено работать объектам розничной торговли, объектам общественного питания, объектам индустрии красоты, в том числе парикмахерским, спа-салонам, баням, саунам, массажным салонам, соляриям.

Ранее в ходе видеоконференции с амурским предпринимательством глава области заявил, что все должны четко соблюдать требования Роспотребнадзора. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

«Нам было гораздо проще не разрешать работать. Мы прогнозируем подъем заболевания в первой половине мая и готовим жесткие карантинные меры. При этом не хотим бизнес уничтожить полностью, даем поработать, чтобы были доходы, возможность платить зарплаты и так далее. Но бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».

Глава области предупредил, что если число заболевших достигнет 30 человек, регион закроется на полный карантин. Такой вариант прорабатывается с 1 мая.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, по состоянию на 17 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 7 продолжают получать необходимое лечение.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Поддерживаю! Правильное решение!

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Вы сначала скорую спецкостюмами обеспечьте....

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Неделю еще поработаем! А дальше будет видно через неделю.

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    2 часа назад

    А что губернатор ничего не говорит по поводу скорой помощи?! Ждет разрешения из Москвы?!

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    почему до сих пор маски раздают только какие нибудь организации а не власть??? как георгиевские ленточки)) Или от маски нет толку??? или есть??? раз без них нельзя в магазин))))

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