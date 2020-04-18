Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. Предоставление дополнительных документов не потребуется.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — передает пресс-служба минтруда слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что возможность получения листка нетрудоспособности для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время», — добавили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в размере 100 %.

Первый больничный в упрощенном режиме на период с 6 по 19 апреля уже получили около 530 тыс. работающих граждан старше 65 лет.

14 апреля в программе «Простые вопросы» управляющий амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущева заявила, что на тот момент в Амурской области только 28 % пожилых решили оформить больничный, остальные продолжают работать.

«Основная причина — работник хочет ходить на работу. Несмотря на то, что ему больше 65 лет, несмотря на то, что губернатор обратил внимание, что такие люди должны оставаться дома, но работник все равно отказывается уходить на листок нетрудоспособности», — пояснила в интервью Наталья Анатольевна.