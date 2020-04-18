Общественники в период пандемии просят ограничить норму отпуска алкоголя в одни руки

Алкоголя в марте и апреле в России употребляется больше в разы. Об этом заявил член Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев. Он настаивает на том, что надо ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет покупать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

По словам Султана Хамзаева, с момента объявления правительством Российской Федерации об ограничениях в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции граждане начали массово скупать алкогольные напитки в торговых точках. Это, по его мнению, может привести к росту бытового насилия, криминалу, увеличению числа лиц, нуждающихся в детоксикации и последующей реабилитации из-за употребления алкоголя.



Общественник выделил несколько негативных факторов, которые, по его мнению, явились стимулами чрезмерного употребления алкоголя в России. Среди них — фейковые рассылки о том, что алкоголь спасает от коронавируса.



«У многих людей это заблуждение сыграло стимулирующим фактором в потреблении алкоголя. До 70 % россиян верят, что алкоголь спасет их от вируса. Кроме того, у людей вызывает диссонанс такой факт: закрыто все, кроме алкомаркетов. Почему? Когда работают алкомаркеты, это вызывает минимум обеспокоенность или озадаченность», — недоумевают общественники.

Начальник отдела экономического анализа Росалкогольрегулирования Евгений Горохов отметил, что если россиянам запретить алкоголь, то это приведет к продаже его в нелегальной форме: «Я уверен, что полный запрет алкоголя немедленно приведет к тому, что люди начнут искать замену».



Султан Хамзаев озвучил предложения, которые войдут в пакет рекомендаций исполнительным органов власти. По его словам, необходимо определить нормы единовременного отпуска алкогольной продукции в одни руки и сократить время продажи алкогольной продукции.

Ранее «Трезвая Россия» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.

В конце марта губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя тему возможного запрета на продажу алкоголя, пояснил, что «эта тема даже не рассматривается». Реализация вино-водочных изделий включена в перечень важных направлений, которые разрешены к работе в российских регионах.