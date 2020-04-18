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18апреля
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сегодня, 08:57 12

Общественники в период пандемии просят ограничить норму отпуска алкоголя в одни руки

Общественники в период пандемии просят ограничить норму отпуска алкоголя в одни руки

Алкоголя в марте и апреле в России употребляется больше в разы. Об этом заявил член Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев. Он настаивает на том, что надо ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет покупать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

По словам Султана Хамзаева, с момента объявления правительством Российской Федерации об ограничениях в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции граждане начали массово скупать алкогольные напитки в торговых точках. Это, по его мнению, может привести к росту бытового насилия, криминалу, увеличению числа лиц, нуждающихся в детоксикации и последующей реабилитации из-за употребления алкоголя.

Общественник выделил несколько негативных факторов, которые, по его мнению, явились стимулами чрезмерного употребления алкоголя в России. Среди них — фейковые рассылки о том, что алкоголь спасает от коронавируса.

«У многих людей это заблуждение сыграло стимулирующим фактором в потреблении алкоголя. До 70 % россиян верят, что алкоголь спасет их от вируса. Кроме того, у людей вызывает диссонанс такой факт: закрыто все, кроме алкомаркетов. Почему? Когда работают алкомаркеты, это вызывает минимум обеспокоенность или озадаченность», — недоумевают общественники.

Начальник отдела экономического анализа Росалкогольрегулирования Евгений Горохов отметил, что если россиянам запретить алкоголь, то это приведет к продаже его в нелегальной форме: «Я уверен, что полный запрет алкоголя немедленно приведет к тому, что люди начнут искать замену».

Султан Хамзаев озвучил предложения, которые войдут в пакет рекомендаций исполнительным органов власти. По его словам, необходимо определить нормы единовременного отпуска алкогольной продукции в одни руки и сократить время продажи алкогольной продукции.

Ранее «Трезвая Россия» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.

В конце марта губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя тему возможного запрета на продажу алкоголя, пояснил, что «эта тема даже не рассматривается». Реализация вино-водочных изделий включена в перечень важных направлений, которые разрешены к работе в российских регионах.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    59 минут назад

    А нормальную форму для скорой помощи общественники хотят попросить?

  • Арболет

    Арболет
    52 минуты назад

    Дураки главная беда России

  • Жужжа

    Жужжа
    49 минут назад

    Султан Хамзаев - он кто???

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    ЖужжаСултан Хамзаев - он кто???


    Абщественик.

  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    Хамзаев очередной русофоб-обвиняющий русский народ в повальном пьянстве

  • Myxira

    Myxira
    43 минуты назад

    Общественники лучше бы занялись разъяснением народу о необходимости и обязательности соблюдения социальной дистанции: на Почтамте в зал пропускают человек по шесть. Внутри просторно, люди не соприкасаются. Но на входе столпотворение, все стоят кучей, выходящие из зала пробираются сквозь желающих попасть в зал. Это как пример.

    Какие-то службы должны бы взять на себя проверку таких очередей и контроль за соблюдением дистанции.

  • inoy

    inoy
    41 минута назад

    если человек хочет бухать он будет это делать а Бесполезникам ой общественникам надо руками работать, головой не выходит....

  • invv

    invv
    39 минут назад

    ОООООООО! Пора идти затариваться, а то вдруг действительно ограничат, как тогда самоизолироваться?!

  • ay

    ay
    12 минут назад



    Султан Хамзаев - он кто???



    Гугель - найдётся всё:

    Как борьбой за трезвость общественник Хамзаев зарабатывает миллионы

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    7 минут назад

    Что за дебилы выходят с такими прожектами ?! Страна мракобесных властей и их прихлебателей.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    6 минут назад

    Спасибо за предупреждение, надо успеть затариться до запрета.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    6 секунд назад

    На каждом пятачке по три-пять магазинов с алкашей,зашел в каждый да купил по литра или пять раз зайти в магазин...бред

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