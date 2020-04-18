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18апреля
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сегодня, 09:05 2

Роспотребнадзор: число бессимптомных зараженных коронавирусом выросло до 40-50 %

Роспотребнадзор: число бессимптомных зараженных коронавирусом выросло до 40-50 %

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ещё две недели назад в удельном весе от всех инфицированных количество лиц без симптомов составляло 10—12%, максимум 20%.

«За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она предположила, что это связано с увеличением количества проводимых тестирований.

Ранее сообщалось, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщают РИА Новости.

По последним данным оперативного штаба, в стране выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    54 минуты назад

    А почему на фото нормальная противовирусная защита, а врачи нашей скорой ходят в бумажных халатах?

  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    Если бессимптомно больных в последние дни возросло до 50%,то надо поголовно делать тесты,хотя,что я,это ДОРОГО,жизнь простого населения копейка.Себе власть имущая,я не сомневаюсь,делает тесты.

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