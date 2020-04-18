Врач рассказала, как правильно заходить домой с улицы в период пандемии

По возвращении с улицы заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.

После этого, по словам врача нужно аккуратно снять перчатки и маску, не дотрагиваясь до открытых участков кожи. Использованные одноразовые средства индивидуальной защиты нужно сложить в пакет и завязать.



Медик советует россиянам вешать верхнюю одежду после улицы на балконе, а сумку с продуктами обрабатывать антисептиком или 60 %-м изоприловым спиртом.



Фомина призвала россиян не забывать протирать изопропиловым спиртом все, до чего они дотрагиваются руками — телефон, банковскую карту, ключи.



Что касается продуктов, то врач рекомендует их перед употреблением мыть с мылом, а изделия на развес не покупать.как сообщает портал «Подмосковье сегодня».

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32008 случаев COVID-19.