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18апреля
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сегодня, 08:30 1

Врач рассказала, как правильно заходить домой с улицы в период пандемии

Врач рассказала, как правильно заходить домой с улицы в период пандемии

По возвращении с улицы заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.

После этого, по словам врача нужно аккуратно снять перчатки и маску, не дотрагиваясь до открытых участков кожи. Использованные одноразовые средства индивидуальной защиты нужно сложить в пакет и завязать.

Медик советует россиянам вешать верхнюю одежду после улицы на балконе, а сумку с продуктами обрабатывать антисептиком или 60 %-м изоприловым спиртом.

Фомина призвала россиян не забывать протирать изопропиловым спиртом все, до чего они дотрагиваются руками — телефон, банковскую карту, ключи.

Что касается продуктов, то врач рекомендует их перед употреблением мыть с мылом, а изделия на развес не покупать.как сообщает портал «Подмосковье сегодня».

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32008 случаев COVID-19.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    1 час назад

    А он рассказал, как скорую вызывать, которая без нормальных средств защиты?

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