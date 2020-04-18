Трансляция пасхального богослужения в Приамурье начнется в 23.30

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан поздравил православных Приамурья с наступающим праздником Пасхи и обратился с просьбой воздержаться от посещений праздника.

Пасхальные богослужения 18 апреля в Приамурье пройдут за закрытыми дверями. К такому решению пришли в ходе совместного обсуждения губернатор Василий Орлов и архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Губернатор попросил содействовать в призыве к амурчанам соблюдать режим самоизоляции.

Трансляция пасхальной службы будет проходить на сайте www.amurobl.tv и в ряде средств массовой информации. Эфир начнется в 23:30 18 апреля и продлится до 2:30 19 апреля.