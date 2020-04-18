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18апреля
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сегодня, 08:00 1

Трансляция пасхального богослужения в Приамурье начнется в 23.30

Трансляция пасхального богослужения в Приамурье начнется в 23.30

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан поздравил православных Приамурья с наступающим праздником Пасхи и обратился с просьбой воздержаться от посещений праздника.

Пасхальные богослужения 18 апреля в Приамурье пройдут за закрытыми дверями. К такому решению пришли в ходе совместного обсуждения губернатор Василий Орлов и архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Губернатор попросил содействовать в призыве к амурчанам соблюдать режим самоизоляции.

Трансляция пасхальной службы будет проходить на сайте www.amurobl.tv и в ряде средств массовой информации. Эфир начнется в 23:30 18 апреля и продлится до 2:30 19 апреля.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • Миха

    Миха
    57 минут назад

    Ну да, АмуроблТВ и покажет. https://amurobl.tv/news/8345-prazdnichnuju-paskhal-nuju-sluzhbu-aotv-pokazhet-v-prjamom-jefire

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