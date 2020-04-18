Выбор читателей за 17 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 17 апреля.

17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными накануне, 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре. Оба заболевших – жители Тынды.

В редакцию Амур.инфо обратилась воспитатель благовещенской прогимназии с информацией о том, что работников дошкольного образовательного учреждения заставляют выходить на работу, даже если группа не принимает детей. Жительница областного центра предположила, что права сотрудников нарушают, заставляя выходить на работу в период самоизоляции.

Пять пациентов, которые сейчас лежат в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. В особом специфическом лечении они не нуждаются. Еще у восьми человек диагноз не подтвержден. Об этом речь шла в программе «Простые вопросы». Гостем программы стал врач-инфекционист, заведующий отделом по организационно-методической работе инфекционной больницы Сергей Костриков.

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось в Хабаровском крае. На сегодняшний день скончались трое человек с диагнозом COVID-19. За истекшие сутки умер один пациент 85 лет с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, вызванная COVID-19 и множественной хронической патологией.