Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 17 апреля

Выбор читателей за 17 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 17 апреля.

В Амурской области выявили еще двух заболевших коронавирусом

17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными накануне, 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре. Оба заболевших – жители Тынды.

Воспитателей благовещенских детсадов во время самоизоляции привлекли к уборке учреждений

В редакцию Амур.инфо обратилась воспитатель благовещенской прогимназии с информацией о том, что работников дошкольного образовательного учреждения заставляют выходить на работу, даже если группа не принимает детей. Жительница областного центра предположила, что права сотрудников нарушают, заставляя выходить на работу в период самоизоляции.

В областной инфекционной больнице находятся еще 8 человек с подозрением на коронавирус

Пять пациентов, которые сейчас лежат в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. В особом специфическом лечении они не нуждаются. Еще у восьми человек диагноз не подтвержден. Об этом речь шла в программе «Простые вопросы». Гостем программы стал врач-инфекционист, заведующий отделом по организационно-методической работе инфекционной больницы Сергей Костриков.

В Хабаровском крае скончался третий пациент с диагнозом коронавирус

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось в Хабаровском крае. На сегодняшний день скончались трое человек с диагнозом COVID-19. За истекшие сутки умер один пациент 85 лет с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, вызванная COVID-19 и множественной хронической патологией.

Просмотров всего: 4

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – развитие ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Общество 3

Ученым удалось получить доказательства теории плоской Земли: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 16 апреля
Эхо Москвы

Утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» расскажут, как не стать жертвой кибермошенников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь