Станислав Мелюков: где не выполняют требования губернатора — там можно заразиться коронавирусом

Глава Белогорска обратился к бизнесу с требованием неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила, при которых торговле и другим предприятиям разрешили работать. Станислав Мелюков напомнил, что это: антисептик для посетителей, персонал и посетители в масках, систематическая уборка помещения и дистанцирующая разметка.

«Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу… Поверьте, Василию Орлову нелегко — надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула… Но шаги губернатора с 13 апреля о разрешении работать бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как “разрешено работать. Нет! — возмутился Станислав Мелюков. — Три дня было дано на выполнение требований губернатора, начнутся проверки. Проверять будет администрация. У нас нет цели закошмарить кого-то, но вседозволенность и пофигизм будут караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что? … Где не выполняют требования губернатора — там можно заразиться коронавирусом».

Глава Белогорска разъяснил, что маски в городе есть. Если предприниматели не могут обеспечить посетителей масками, мэр рекомендует их не пускать на объект.

Для общественного контроля в Белогорске создали аккаунт @netsanpina28, куда предложено сообщать о нарушениях санэпидрежима. ⠀

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе видеоконференции поставил жесткую задачу региональным бизнесменам четко соблюдать требования Роспотребнадзора.

«Бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».