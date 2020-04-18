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18апреля
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Станислав Мелюков: где не выполняют требования губернатора — там можно заразиться коронавирусом

Станислав Мелюков: где не выполняют требования губернатора — там можно заразиться коронавирусом

Глава Белогорска обратился к бизнесу с требованием неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила, при которых торговле и другим предприятиям разрешили работать. Станислав Мелюков напомнил, что это: антисептик для посетителей, персонал и посетители в масках, систематическая уборка помещения и дистанцирующая разметка.

«Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу… Поверьте, Василию Орлову нелегко — надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула… Но шаги губернатора с 13 апреля о разрешении работать бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как “разрешено работать. Нет! — возмутился Станислав Мелюков. — Три дня было дано на выполнение требований губернатора, начнутся проверки. Проверять будет администрация. У нас нет цели закошмарить кого-то, но вседозволенность и пофигизм будут караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что? … Где не выполняют требования губернатора — там можно заразиться коронавирусом».

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Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу. Все знают, что сначала ограничения по торговле и услугам были прописаны в указе президента и в постановлении правительства РФ. Затем, чтобы не «грести всех под одну гребенку», президент предоставил право губернатором самим определять режим работы организаций, уровень самоизоляции граждан исходя из ситуации на местах. ⠀ И если в Москве уже всё жестко, то в Амурской области принимаются более мягкие решения. Но эта мягкость вовсе не означает вседозволенность! Поверьте, Василию Орлову @va.orlov нелегко – надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула. ⠀ Пока получается сохранять баланс. Но шаги губернатора с 13 апреля разрешить работать многому бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как «разрешено работать». ⠀ Нет, друзья, товарищи, господа предприниматели! Вам разрешили работать с условиями: ❗️в наличии антисептик для посетителей ❗️персонал и посетители в масках ❗️систематическая уборка помещения ❗️разметка. ⠀ Есть и другие условия, о которых все прекрасно знают, но делают вид, что их это не касается. Три дня было дано на выполнение требований губернатора, завтра начнутся проверки. Проверять будет администрация. У нас нет цели закошмарить кого-то, но вседозволенность и пофигизм будут караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что? ⠀ Где брать антисептики, маски – отдел экономики всю информацию сбросил в городскую группу предпринимателей. Не можете обеспечить масками посетителей – значит, не пускайте их к себе на объект без маски. ⠀ Я тоже устал от этого всемирного безумия, но писал уже – чем больше расхлябанности, тем дольше всё это продлится. Чем дольше это продлится – тем дольше бизнес не сможет работать в привычных условиях. Вы хотите жесткий карантин? ⠀ Для общественного контроля мы создали аккаунт @netsanpina28. Обращаюсь к жителям: увидели нарушение –присылайте фото и адрес объекта в директ @netsanpina28. ⠀ ❗️И знайте – там, где не выполняют требования губернатора – там можно заразиться коронавирусом. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть

Публикация от С.Ю.Мелюков (@s.meliukov)

Глава Белогорска разъяснил, что маски в городе есть. Если предприниматели не могут обеспечить посетителей масками, мэр рекомендует их не пускать на объект.

Для общественного контроля в Белогорске создали аккаунт @netsanpina28, куда предложено сообщать о нарушениях санэпидрежима. ⠀

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе видеоконференции поставил жесткую задачу региональным бизнесменам четко соблюдать требования Роспотребнадзора.

«Бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 минуты назад

    можно заразиться и в государственной скорой помощи

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