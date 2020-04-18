Гороскоп 18 апреля: Стрельцам не стоит волноваться, Тельцам необходим отдых

Восход Солнца: 05:29

Заход Солнца: 19:28

Солнце в Овне.

Овен. На работе может возникнуть чрезвычайная ситуация, но она уладится сама по себе, не стоит переживать об этом в субботу. Перестаньте давать людям возможность использовать Вас в качестве жилетки или свободных ушей. Сегодня придется им отказать раз и навсегда, готовы?

Телец. Сегодня звезды советуют чаще искать компромисс, и не поддаваться на провокации коллег и знакомых. Вы можете почувствовать себя выжатым, не стоит в выходные работать в прежнем темпе.

Близнецы. Очень важно сегодня не отталкивать людей, которые советуют Вам, как улучшить и усовершенствовать дело, над которым Вы работаете. Проявите целеустремленность и преграда, которая казалась существенной, исчезнет, будто ее и не существовало вовсе.

Рак. Займитесь обучением, знания позволят вам обойти конкурентов на работе и блеснуть эрудированностью в компании возлюбленного. Если Вы сегодня почувствуете какой-то дискомфорт или сил внезапно станет меньше, знайте, так организм требует положенный ему отдых!

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Лев. Сегодня перемещения на общественном транспорте и автомобиле будут Вас раздражать, лучше остаться дома. Вам очень понравится этот день, ведь за самые выгодные предложения и сделки не придется бороться, люди сами будут идти к вам и делать интересные предложения.

Дева. Представители старшего поколения имеют право быть с Вами несогласными, не стоит любой ценой доказывать им свою точку зрения. Сегодня Вы в очередной раз убедитесь, что у Вас золотые друзья, способные вытащить приятеля из самой опасной передряги.

Весы. Оставьте весь негатив во вчерашнем дне, если решите наказать кого-то, столкнетесь с проблемами. Обратите внимание на атмосферу в доме, если отношения с партнером натянутые, самое время взять ситуацию в свои руки.

Скорпион. Сегодня благоприятное время, чтобы проявить все ваши лидерские качества и организаторские способности. Достаточно Вам высказать идею, и коллеги с готовностью начнут ее воплощать. Сегодня Скорпионам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, даже если на работе Вы заключили выгодную сделку.

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Стрелец. Удастся со всеми договориться, а это уже отличная новость! Перестаньте волноваться, тогда и день пройдет спокойно, Вы не будете чувствовать себя уставшим к вечеру.

Козерог. Используйте для достижения целей только честные пути, обман и подтасовки рано или поздно станут общеизвестными. Держите эмоции при себе, именно они могут лишить Вас преимущества, которое была заработано интенсивным трудом.

Водолей. Не рвите связи, если не уверены в решении на 100 %. Еще придет время сжигать мосты, но пока Вы руководствуетесь эмоциями, а не здравым смыслом. Специалисты советуют Вам заняться своим здоровьем, диагностика и профилактика будут очень кстати.

Рыбы. Гуманизм и благотворительность! Этот день подходит для того, чтобы изменить мир к лучшему. А как именно Вы будете это делать, вопрос открытый. Энергичный день, планеты дают активность и увеличивают физические силы. Энергию надо тратить, но избегать активности, как и малоподвижного образа жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев