«Имейте в виду – шутки закончились»: мэр Тынды обратилась к горожанам (видео)

«Будьте бдительны, не надо собираться в местах скопления, сегодня администрация принимает максимальное количество мер, чтобы вас обезопасить. Но одних наших усилий недостаточно, если вы будете вести себя неосмотрительно. Мы дезинфицируем на сегодняшний момент места скопления граждан. Просьба на площади не появляться, мы вынуждены будем привлечь полицию. Потому что в изоляторе как контактное лицо может оказаться каждый из вас. Давайте пока прекращаем ходить друг к другу в гости. Потому что ситуация действительно очень серьезная», – сказала мэр Тынды.

Она также рассказала, что на базе бывшего детского сада «Росинка» открыт изолятор, предназначенный для тех, кто находился в контакте с заболевшими коронавирусом. По состоянию на 17 апреля там находятся два человека. Но мэр не исключила, что число людей, помещенных в изолятор, будет увеличиваться. Марина Михайлова также попросила отнестись с пониманием к тем людям, кто был в контакте с больными, и не выкладывать агрессивных комментариев в отношении них.

Мэр озвучила и режим работы школ и детсадов. «Детские сады пока будут работать в обычном режиме, но в случае ухудшения эпидобстановки работать будут только дежурные группы. Школьники остаются на дистанционном обучении», – сказала Марина Михайлова.

Не оставила без внимания глава города и торговые центры. Она попросила владельцев ТЦ и продавцов соблюдать меры предосторожности. «Режим проверок ужесточается, начинаем штрафовать и закрывать торговые точки, которые не соблюдают меры предосторожности... Имейте в виду – шутки закончились», – сказала мэр.

«Обращаюсь отдельно к пенсионерам, уважаемые граждане из зоны риска 65+, огромная просьба без особой надобности из дома не выходите. Не вынуждайте меня рассказывать, как здорово оснащена наша больница и какие у нее волшебные возможности. Поберегите себя и сидите дома. Я не уверена, что больница может справить с объемом по лечению в случае вашего заболевания. Поэтому давайте думать не только о себе, но и обо всех остальных», – высказала мэр.

Также глава города обратилась к родителям подростков, попросив их контролировать своих детей и не позволять им собираться в группы. В противном случае будет будут задействованы сотрудники полиции.

Прозвучало и обращение к православным. Их Марина Михайлова попросила смотреть службу на Пасху в онлайн-трансляции. «Что касается родительского дня, я понимаю, что это важный и святой день, но мы вынуждены прекратить движение пассажирского автотранспорта на кладбище в этот раз. Поэтому если есть возможность, давайте в другие дни будем посещать наших покойных родственников с целью избежать заразы», – сказала мэр.