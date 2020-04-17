В соцсетях появилось обращение врача скорой помощи к губернатору Приамурья (видео)
17 апреля в социальных сетях появилось видеообращение, адресованное губернатору Амурской области. Его записал врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга от лица всей станции. Он рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты.
Олег Викторович акцентировал в своем обращении внимание на том, что без специальных костюмов у сотрудников станции скорой помощи велик риск заразиться самим и заразить других. «Мы знаем, какие будут последствия, если станция "ляжет"», – сказал врач.
Он также сообщил, что администрация города не может приобрести в кратчайшие сроки эти костюмы, потому что их закупка проводится через тендеры, и попросил помощи у главы региона.
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Уважаемый губернатор @va.orlov . случилось то , что ожидалось. произошло заражение работника скорой помощи от пациента. При этом соблюдались меры профилактики, перчатки и маска. все что нам могли дать . Одним из замов, отвечающего за закупки и аптеку было сказано , что всего мало и вам хватит. выдалось по 4!!! маски на смену. три бригады уже на карантине. короновирус может распространится в геометрической прогрессии. город может остаться без скорой. мы боимся, не за себя, за свои семьи , за своих пациентов. приведите в должный вид эпидемиологические требования при работе с особоопасными инфекциями. мы знаем как работать в очаге, мы умеем это делать. мы да еще инфекция могут правильно одеть эти костюмы и выполнить все алгоритмы. может стоит потратить толику собранных средств с крупного бизнеса не на " прожекты" а на людей? даже средний бизнес ( и мелкий) помогает. просто приносят еду, каk @kfc_blagoveshchensk @ или перчатки как компания Рестарт. Теперь " мяч на вашей стороне"
Как прокомментировали редакции Амур.инфо в областном правительстве, по данному обращению создана рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Юлией Рябининой. Все изложенные вопросы будут оперативно рассмотрены, будет проведена проверка прокуратурой и областным минздравом. О ее результатах сообщат дополнительно.
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