В соцсетях появилось обращение врача скорой помощи к губернатору Приамурья (видео)

17 апреля в социальных сетях появилось видеообращение, адресованное губернатору Амурской области. Его записал врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга от лица всей станции. Он рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты.

Олег Викторович акцентировал в своем обращении внимание на том, что без специальных костюмов у сотрудников станции скорой помощи велик риск заразиться самим и заразить других. «Мы знаем, какие будут последствия, если станция "ляжет"», – сказал врач.

Он также сообщил, что администрация города не может приобрести в кратчайшие сроки эти костюмы, потому что их закупка проводится через тендеры, и попросил помощи у главы региона.

Как прокомментировали редакции Амур.инфо в областном правительстве, по данному обращению создана рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Юлией Рябининой. Все изложенные вопросы будут оперативно рассмотрены, будет проведена проверка прокуратурой и областным минздравом. О ее результатах сообщат дополнительно.