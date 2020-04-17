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17 апреля 2020, 21:27 29

В соцсетях появилось обращение врача скорой помощи к губернатору Приамурья (видео)

В соцсетях появилось обращение врача скорой помощи к губернатору Приамурья (видео)

17 апреля в социальных сетях появилось видеообращение, адресованное губернатору Амурской области. Его записал врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга от лица всей станции. Он рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты.

Олег Викторович акцентировал в своем обращении внимание на том, что без специальных костюмов у сотрудников станции скорой помощи велик риск заразиться самим и заразить других. «Мы знаем, какие будут последствия, если станция "ляжет"», – сказал врач.

Он также сообщил, что администрация города не может приобрести в кратчайшие сроки эти костюмы, потому что их закупка проводится через тендеры, и попросил помощи у главы региона.

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Уважаемый губернатор @va.orlov . случилось то , что ожидалось. произошло заражение работника скорой помощи от пациента. При этом соблюдались меры профилактики, перчатки и маска. все что нам могли дать . Одним из замов, отвечающего за закупки и аптеку было сказано , что всего мало и вам хватит. выдалось по 4!!! маски на смену. три бригады уже на карантине. короновирус может распространится в геометрической прогрессии. город может остаться без скорой. мы боимся, не за себя, за свои семьи , за своих пациентов. приведите в должный вид эпидемиологические требования при работе с особоопасными инфекциями. мы знаем как работать в очаге, мы умеем это делать. мы да еще инфекция могут правильно одеть эти костюмы и выполнить все алгоритмы. может стоит потратить толику собранных средств с крупного бизнеса не на " прожекты" а на людей? даже средний бизнес ( и мелкий) помогает. просто приносят еду, каk @kfc_blagoveshchensk @ или перчатки как компания Рестарт. Теперь " мяч на вашей стороне"

Публикация от Oleg Shulga (@shulz_ak111)

Как прокомментировали редакции Амур.инфо в областном правительстве, по данному обращению создана рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Юлией Рябининой. Все изложенные вопросы будут оперативно рассмотрены, будет проведена проверка прокуратурой и областным минздравом. О ее результатах сообщат дополнительно.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Лишь бы теперь данного врача за его обращение не уволили

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Вот это да, куда смотрит Курганова. Больного везут без защитного костюма!!

  • Reflection

    Reflection
    2 часа назад

    Более чем странно... Персонал муниципальных поликлиник обеспечивают СИЗ ( сегодня сама видела медработников в защитных костюмах), а персонал ССНМП - нет. Муниципалитет один и тот же. Может, представителю профсоюза стоит спросить сначала с администрации станции?

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Да что смеяться, сегодня брат двоюродный с Подмосковья приехал. Проехался по всей России (по работе). Звонит и говорит, мол я к вам конечно не приду, но ты знаешь, у вас в городе самый халатный прием людей с других регионов! Сошел с самолёта - как будто и нет никакого ковида, ни температуру не померяли, ни о самочувствии не спросили, даже телефон не записали и куда заселится не поинтересовались. Ничего! Даже маску банальную и ту не предложили, нигде говорит такого нет. И народу куча всюду. Он сам уже привык, перчатки, маска, и так удивляется, что у нас народ весь без масок везде, и никому ничего не надо, никто за день даже не поинтересовался что с ним где он, в других местах его сразу на учёт и проверяли. Так что причины всего - халатность нашей власти! Ничего не организовали, ничего не закупили. Кому вы деньги собирали а??? На чьи счета упали пожертвованные миллионы??? Кто их сейчас делит? Почему врачи без помощи остались???

  • Reflection

    Reflection
    2 часа назад

    zpm30

    Может предпринимателем вместо того, что продавать маски, отдать их бесплатно на скорую помощ



    А жить они на что будут, если пошив и продажа масок для них сейчас - единственный источник дохода? Вы будете содержать их самих и их семьи?

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    2 часа назад

    Даже врачей не могут защитить! И они невольно становятся разносчиками заразы.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Правильно сделал. Молодец.

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    2 часа назад

    Сильно сказал!!!Могу сказать, в гор.роддоме 1 костюм есть,один.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    zpm30Может предпринимателем вместо того, что продавать маски, отдать их бесплатно на скорую помощ


    Речь не о масках, а о защитных костюмах. И губеру ясно дали понять - закупить защитные костюмы из тех собранных средств 10,5 миллионов. А эти умники сразу придумали проверку с прокуратурой. Да не крайних сейчас искать нужно, почему нет костюмов, а срочно закупить защитные костюмы. Думаю дельное предложение врача обгавняют и ничего не сделают, хотя нет крайних прокуратура найдёт и представление выпишет.

  • Vahtovik

    Vahtovik
    1 час назад

    В СОЦСЕТЯХ ПОЯВИЛОСЬ ОБРАЩЕНИЕ ВРАЧА СКОРОЙ ПОМОЩИ К ГУБЕРНАТОРУ ПРИАМУРЬЯ (ВИДЕО) и это самое СТРАШНОЕ: ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ и ПОКА ЕЩЁ действенным способом донести и до власти и до людей ПРАВДУ и истинное положение вещей остались СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ! НИ ОДНО СМИ В ЧЬЮ КОМПЕТЕНЦИЮ КАК РАЗ И ВХОДИТ ИНФОРМИРОВАНИЕ О ИСТИННОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НИ СЛОВЕЧКА НЕ СКАЗАЛО. И как вам после этого вообще верить и доверять???????

  • Vahtovik

    Vahtovik
    1 час назад

    Спасибо Инстаграмму и Олегу Шульге, это всё что можно сказать по этой ситуации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Анеле
    Врангель

    Анеле

    А почему коллектив ССП молчит???

    Шульга что, мама и папа для всей станции и горожан - заботиться в одном лице обо всех?

    Где главврач? Где минздрав?



    А когда это было чтобы плебс хором выступал? Настоящих буйных мало



    Когда круговерть с автопарком ССП началась, коллектив дружно возмутился, а тут почему-то как воды в рот набрали(

    Почему? Что их страшит больше, чем риск самим подцепить заразу, так ещё и растащить её по городу?


    Так могут ещё и крайними сделать! У нас же теперь за заражение могут и реальный срок дать. Возмутятся, а к ним ещё и прицепятся мол а ты знал, а на работу вышел! И докажи что ты не верблюд. Как вы думаете, если у власти будет выбор, получить от вышестоящих по шапке за халатность или оставить крайними простых людей, что они выберут? У меня сомнений вообще нет. Припишут чего было-не было и все... Люди боятся и это естественно...

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Если честно, надежды мало на реальное улучшение ситуации с СИЗ. Сколько уже проверок было пркурорских на скорой, сколько отписок с Гит - не счесть. Везде все хорошо. Скорее всего, либо больной окажется здоровым, либо в понедельник выяснится ,что врачи сами виновпты, что не оделись. Вот однозначно.

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Нет веры ни надзору, а уж минздраву тем более. Все ,как всегда, ,,не соответствует фактам".

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Mark1204

    А почему не слышно главного врача скорой помощи. Или как всегда в кусты.



    Уже повели к прокурорам). Сейчас проверят все (предполагаю из кабинета), напишут пресс-релиз на сайте, амуринфо скопирует и мы все узнаем. Штаб заседает чуть не каждый день, губернатор в инстаграмме расскажет.

  • bhf28rus

    bhf28rus
    1 час назад

    Вспомнилась статья https://www.amur.info/news/2020/03/31/170305, где убеждают, что не надо бояться экипированных (!) медработников...

    Уже тогда это вызывало сомнения, эта самая экипировка...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вета007

    Лишь бы свой тыл прикрыть... А там пусть хоть вся область вымрет, наши власти скажут "сами виноваты, без масок ходили!" Прямо стыдно, все на бумаге. В одном из наших учебных учреждений (бюджетном!) часть работников заставили написать заявление на отпуск за свой счёт лишь бы зп не платить. Нажалуетесь - уволим. А вы на ИП бочку катите. Да тут гнилье на всех уровнях и плесень повсюду. Сидишь дома и трясешься не дай бог в горбольницу попасть! Подруга попала, у нее во время операции в животе трубку забыли и на третий день сказали иди домой! Это как сказка про царя Мидаса, только все, к чему прикасаются местные власти, превращается в г...но....



    "Может шутки закончатся, когда садить начнут по всей стране верха с полной конфискацией и их родственников за такое "эффективное управление в стране и предотвращение от таких напастей", когда у сотрудников скорой ни костюмов, ничего нет и так пройтись по всем отраслям, сферам и министерствам РФ, с выворотом всех их золотых запасов по оффшорам за бугром"

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    vertex
    Вета007

    Лишь бы свой тыл прикрыть... А там пусть хоть вся область вымрет, наши власти скажут "сами виноваты, без масок ходили!" Прямо стыдно, все на бумаге. В одном из наших учебных учреждений (бюджетном!) часть работников заставили написать заявление на отпуск за свой счёт лишь бы зп не платить. Нажалуетесь - уволим. А вы на ИП бочку катите. Да тут гнилье на всех уровнях и плесень повсюду. Сидишь дома и трясешься не дай бог в горбольницу попасть! Подруга попала, у нее во время операции в животе трубку забыли и на третий день сказали иди домой! Это как сказка про царя Мидаса, только все, к чему прикасаются местные власти, превращается в г...но....



    "Может шутки закончатся, когда садить начнут по всей стране верха с полной конфискацией и их родственников за такое "эффективное управление в стране и предотвращение от таких напастей", когда у сотрудников скорой ни костюмов, ничего нет и так пройтись по всем отраслям, сферам и министерствам РФ, с выворотом всех их золотых запасов по оффшорам за бугром"


    Скорее народ реально вымрет, чем такое случится....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Б-29



    Речь не о масках, а о защитных костюмах. И губеру ясно дали понять - закупить защитные костюмы из тех собранных средств 10,5 миллионов. А эти умники сразу придумали проверку с прокуратурой. Да не крайних сейчас искать нужно, почему нет костюмов, а срочно закупить защитные костюмы. Думаю дельное предложение врача обгавняют и ничего не сделают, хотя нет крайних прокуратура найдёт и представление выпишет.


    Думаю, многие готовы посильную помощь оказать: кто будет спасать нас и наших близких, если доктора сами слягут? Но смущает размытое назначение открытого счета...

    Жаль, Шульга не указывает номера счета, либо карты - с удовольствием скинула бы денежку, ибо пойдет именно на нужды врачей.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    bhf28rus

    Вспомнилась статья https://www.amur.info/news/2020/03/31/170305, где убеждают, что не надо бояться экипированных (!) медработников... Уже тогда это вызывало сомнения, эта самая экипировка...



    Забор материала будут проводить бригады сотрудников, экипированных согласно требованиям инфекционной безопасности: в специальных костюмах, масках, перчатках.

    Одноразовая спецодежда подлежит утилизации после посещения одной квартиры или частного дома. Экипировка многоразового использования будет подвергаться санобработке – также после каждого посещения.

    «В любом случае амурчане могут не опасаться: медработники не станут переносчиками вируса, для этого приняты все необходимые меры. Жителям не нужно бояться впускать в свои дома наших специалистов: они к вам придут в абсолютно чистой одежде, стерильными инструментами возьмут пробы для тестирования и сами отправят их в лабораторию инфекционной больницы. https://www.amur.info/news/2020/03/31/170305

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    59 минут назад

    Эту новость с обращением врача на главную страницу поставьте. Чего она как сиротка справа в общем списке?! Эта ситуация действительно нонсенс, особенно на фоне бравых отчетов о готовности и обеспеченности больниц и врачей всем необходимым для встречи короновируса.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    58 минут назад

    vertex

    Вета007

    Лишь бы свой тыл прикрыть... А там пусть хоть вся область вымрет, наши власти скажут "сами виноваты, без масок ходили!" Прямо стыдно, все на бумаге. В одном из наших учебных учреждений (бюджетном!) часть работников заставили написать заявление на отпуск за свой счёт лишь бы зп не платить. Нажалуетесь - уволим. А вы на ИП бочку катите. Да тут гнилье на всех уровнях и плесень повсюду. Сидишь дома и трясешься не дай бог в горбольницу попасть! Подруга попала, у нее во время операции в животе трубку забыли и на третий день сказали иди домой! Это как сказка про царя Мидаса, только все, к чему прикасаются местные власти, превращается в г...но....



    "Может шутки закончатся, когда садить начнут по всей стране верха с полной конфискацией и их родственников за такое "эффективное управление в стране и предотвращение от таких напастей", когда у сотрудников скорой ни костюмов, ничего нет и так пройтись по всем отраслям, сферам и министерствам РФ, с выворотом всех их золотых запасов по оффшорам за бугром"



    Тип того, а то войдут в Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск для начала личный состав санитарной службы под эгидой 301госпиталя НОАК по нашей же с вами просьбе правительства и не уйдут более, а мы им будем в Пекин благодарственные письма строчить, спасибо что вздохнули.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    56 минут назад

    Не понял: начал писать было 37 комментариев в статье; закончил - осталось 21. Реально исчезли комменты.

  • Айболит

    Айболит
    55 минут назад

    Николай СмирновЭту новость с обращением врача на главную страницу поставьте. Чего она как сиротка справа в общем списке?! Эта ситуация действительно нонсенс, особенно на фоне бравых отчетов о готовности и обеспеченности больниц и врачей всем необходимым для встречи короновируса.


    Вообще могут удалить, если чо. Уже удалено интервью с Олегом. Ничему не удивлюсь. А про рапорты бравые - я вас умоляю.... бумага все стерпит.

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    Айболит

    Николай Смирнов

    Эту новость с обращением врача на главную страницу поставьте. Чего она как сиротка справа в общем списке?! Эта ситуация действительно нонсенс, особенно на фоне бравых отчетов о готовности и обеспеченности больниц и врачей всем необходимым для встречи короновируса.



    Вообще могут удалить, если чо. Уже удалено интервью с Олегом. Ничему не удивлюсь. А про рапорты бравые - я вас умоляю.... бумага все стерпит.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://life.amur.info/life/esli-virus-polyhnet-my-ne-spravimsya-vrach-skoroy-pomoschi-rasskazal-o-rabote-v-novyh-usloviyah

  • Nikodim

    Nikodim
    45 минут назад

    Пока больше похоже на везение, всего 11. Но действительно страшно, если вирус начнет разлетаться, а в зоне риска будут именно врачи. Тогда будет и не до тендеров, ни до 9 мая и прочего, чем сейчас активно занимаются граждане на апрельском досуге. Пока не поздно, пора бы зачищать общественные места полицией, заставлять людей сидеть дома, иначе эти же лица потом будут валяться в больницах в пакетах, ждать своей очереди на братскую могилу. Неужели для решения не хватает того, что происходит в других странах?

  • Айболит

    Айболит
    21 минута назад

    NikodimПока больше похоже на везение, всего 11. Но действительно страшно, если вирус начнет разлетаться, а в зоне риска будут именно врачи. Тогда будет и не до тендеров, ни до 9 мая и прочего, чем сейчас активно занимаются граждане на апрельском досуге. Пока не поздно, пора бы зачищать общественные места полицией, заставлять людей сидеть дома, иначе эти же лица потом будут валяться в больницах в пакетах, ждать своей очереди на братскую могилу. Неужели для решения не хватает того, что происходит в других странах?


    Какое ж это везение - это статистика.. Она должна быть правильной.

  • Жужжа

    Жужжа
    15 минут назад

    Прокурорская проверка - предписание 30 дней. А не пора бы Прокуратуре возбудиться, есть возможность (вероятность) самим загреметь с короной, также их родственников. И какая может быть проверка станции скорой помощи, если каждый день, что губернатор,что минздрав, что потребнадзор нам,жителям Амурской области рапортуют о "полной" готовности (только сидите дома).

  • Skat

    Skat
    2 минуты назад

    а кто нибудь видел или слышал какие-то коменты от минздрава области? один роспотреб пыжится и не знает как вырулить. чел с крыльями похоже от комерсов скоро вируса наберет больше 30

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