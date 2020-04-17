Благовещенцы сообщают, что в городском парке случился «кронавирус»

В редакцию Амур.инфо горожане начали сообщать, что в парке культуры и отдыха пилят деревья. На фото видно, что от некоторых остаются невысокие стволы.

«Вековые дровишки», «это городской парк так облагораживают», «скоро вид будет, как у ЗАГСа, кронавирус» - эти и другие недовольные комментарии оставили обеспокоенные горожане. Редакция получила комментарий пресс-службы городской администрации.

«Городской и Первомайский парки ведут активную подготовку к открытию нового весенне-летнего сезона. Хотя пока не определена дата открытия, на данный момент готовность парков к новому сезону составляет порядка 80 %. Уже к концу этой неделе в двух городских парках планируется закончить уборку территорий: убрать листву, траву, мусор, а также декоративно обрезать деревья и кустарники.

Санитарная обрезка деревьев в городских парках проводится в соответствии с правилами содержания зеленых насаждений. Спиливание сухих и больных деревьев и веток осуществляется для снижения риска повреждения стволов при сильном ветре, а также обеспечения безопасности посетителей парков. Поступило штормовое предупреждение, поэтому было принято решение провести работы сегодня», - пояснили в мэрии.

В начале апреля большой резонанс вызвал спил крон деревьев возле благовещенского Дворца бракосочетания. Губернатор Амурской области отметил, что мэрии нужно разработать программу озеленения города и обсудить ее с общественностью. После этого мэрия жестко раскритиковала управление ЖКХ.

Как сообщало Амур.инфо, кардинальные меры пришлось применить, чтобы избавиться от ворон, которые грязнили территорию и доставляли неудобства молодоженам.

В городском парке рубщики ссылаются на то, что старые деревья угрожают безопасности посетителей парка.