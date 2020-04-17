Для благовещенцев проведут виртуальные экскурсии в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы благовещенцы побывают на виртуальных экскурсиях, посвященных Великой Отечественной войне. Свои двери в дистанционном режиме для горожан откроют музейные пространства Благовещенска. Волонтеры Центра «Выбор» начали снимать на видео экскурсии по музеям. Репортажи будут опубликованы в инстаграм-аккаунте @ cеntr.vibor 8 и 9 мая.

Так, первая экскурсия пройдет по Артиллерийскому полукапониру, где съемки уже состоялись. Экскурсию провел лично начальник Благовещенского гарнизона Сергей Галушка. Он рассказал об истории появления оборонительного сооружения, его вооружении, историях солдат, которые несли здесь боевое дежурство.

«В преддверии 75-летия Победы мы предлагаем посетить виртуальные экскурсии по Артиллерийскому полукапониру, по Партизанской деревне, по тем музейным пространствам, которые просто так посетить невозможно. Например, у нас есть музеи в школах. Естественно, в обычной жизни их могут посетить только школьники и родители. Но благодаря этому проекту у всех желающих будет возможность с помощью дистанционных технологий увидеть часть экспозиций и посмотреть видеорепортаж», – рассказала заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Проект «Выставочно-музейные пространства» в Благовещенске появился не случайно. Подготовительная работа ведется уже несколько лет. Сначала были изучены музейные пространства города. Оказалось, что их больше 50-ти. Это «Народный музей», музеи предприятий, школ, организаций и клубов. Например, передвижной интерактивный музей есть у клуба «Мотопатриот».

«Многие из таких музеев свою деятельность посвящают судьбам, личным историям ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По сути даже ведомственные музеи имеют коллекции и экспозиционный фонд, связанный с Великой Отечественной войной и Второй мировой войной. Мы видим, что в различных источниках сети Интернет появляются личные истории, которые люди выкладывают сами – о своих бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках. И это очень приятно. Поэтому и организации, в которых есть выставочно-музейные пространства, не хотят отставать от своих земляков, и предлагают не только для благовещенцев, но и для всех, кто попадет на их странички, посетить ту или иную экскурсию виртуально», – пояснила Виктория Андреевна.

Самым большим плюсом этого проекта является единение. Реальное пространство музеев вмещает ограниченное количество посетителей, а виртуальную экскурсию может посетить каждый, отметила Виктория Хопатько.