В Тынде объявились телефонные мошенники, прикрывающиеся именем мэра
17 апреля в Тынде зафиксировано два случая телефонного мошенничества. Неизвестные звонили в тындинские кафе и сообщали, что звонки они совершают от имени мэра или заместителей главы администрации. После они заказывали у администраторов банкетные залы и просили перевести деньги за спиртные напитки в алкомаркеты.
Как сообщили в администрации города, жертвой мошенников стала администратор одного из местных кафе. Она перевела неизвестным 22 тысячи рублей. Ситуацией уже занимаются правоохранительные органы. Проводится проверка.
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